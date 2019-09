Hegerberg var frempå etter tre minutter og doblet ledelsen for gjestene til 2-0. Allerede i det første spilleminuttet hadde Delphine Cascarino sendt storklubben i ledelsen.

Den norske spissen la også på til 6-3 etter 77 minutter. To minutter før slutt satte Hegerberg inn 8-3 for gjestene. Hun fullførte dermed hattricket med sitt femte seriemål for sesongen.

Hegerberg rundet 200 mål for Lyon da hun satte inn 2-0 tidlig i kampen. Det har hun brukt 168 kamper på å oppnå.

Storseieren var ikke nok for Lyon til å klatre forbi serieleder Paris Saint-Germain, med blant andre norske Karina Sævik på laget, på tabellen. Lørdag vant hovedstadslaget 6-1 borte mot Metz.

Tidligere i uken ble det klart at 24 år gamle Hegerberg er blant tre nordmenn som er nominert til verdenslaget i fotball. Det er også Caroline Graham Hansen og Maren Mjelde.

I Lyon har spissen banket inn mål på bestilling. Hun har vært med på å vinne en 13 titler med klubben, blant annet fire på rad i mesterligaen. I mai ble hun kampens store spiller med hattrick i finalen mot Barcelona.

