Onsdag la sjakkforbundet ut den endelige skissen til den svært omdiskuterte avtalen med det utenlandske pengespillkonsernet Kindred Group. Under kongressen 7. juli skal forbundets medlemmer ta stilling til saken.

Fakta: Dette er saken: Kindred Group, som blant annet eier Unibet og er registrert på Malta, har tilbudt sjakkforbundet en svært lukrativ samarbeidsavtale på fem år. Den er lagt opp til å gi norsk sjakk 10 millioner kroner årlig. I dag har NSF en omsetning på en fjerdedel av det beløpet. Forbundet anbefaler sine medlemmer å godta avtalen når forslaget skal stemmes over på en kongress i Larvik 7. juli. Det samme har Magnus Carlsen gjort. Debatten om å inkludere sjakken i Norges idrettsforbund har gått i en årrekke. Den nye idrettspresidenten, Berit Kjøll, har vært kritisk til den nye avtalen.

Der skal de si ja eller nei til en avtale verdt 50 millioner kroner over fem år. Utkastet er endret siden det for snart tre uker siden ble kjent at forbundsledelsen anbefalte å gi det kontroversielle samarbeidet grønt lys.

– I arbeidet med aktivitetslisten har det vært viktig for Kindred og Norges Sjakkforbund at det skal være liten eller ingen risiko for at noe skal kunne angripes eller være ulovlig, sier sjakkforbundets generalsekretær Geir Nesheim.

I avtalen står det at sjakkforbundet vil få 10 millioner kroner årlig. Av dette beløpet er 1,5 millioner knyttet til aktivitetsarbeid. I den nye skissen har fire punkter for aktiviteter falt ut, deriblant opp mot sjakk-VM i 2020.

– Det gjennomgående har vært å få listen slik at alt er innenfor det som følges av norsk lov. Det er nå gjort. Når det gjelder hver enkelt aktivitet som er tatt ut, er det ikke slik at de helt sikkert ville vært problematiske. Men der rådgivere har pekt på at det er høyere risiko, har vi valgt å forholde oss til det, forteller Nesheim.

– Når det gjelder VM, er det en prosess som nå kjøres av Norway Chess sammen med Stavanger kommune. I dag er Norges Sjakkforbund en støttespiller, og vi er ikke så nær prosessen som tidligere, legger han til.

Stempler det som uryddig

NRKs profilerte sjakkekspert Torstein Bae reagerer på at forandringer i avtalen er gjort i det stille.

– Jeg synes det er uryddig at man ikke redegjør tydelig for hvilke ting man har endret. Sånn det legges frem, får man inntrykk av at det er det samme er presentert tidligere. Det er det jo ikke.

– Viktige punkter er tatt ut. Det er muligens gjort for å være trygge på at man er innenfor det lovlige, men selv da er konklusjonen at gjennomføringen vil være det avgjørende, sier Bae og viser til den nye juridiske vurderingen utført av advokatselskapet Thommessen.

Der blir det konkludert med at avtalen ikke bryter norsk lov. Samtidig blir det poengtert at det er gjennomføringen av det forbundet gjør for Kindred, som vil avgjøre lovligheten.

Nesheim svarer følgende på kritikken fra Bae:

– Hva skulle man gjort? Vi har i dag lagt ut et avtaleutkast, som kongressen er bedt om å ta stilling til, og en juridisk betenkning rundt hvordan utkastet står seg til norsk lov og andre forhold. At vi skulle lage et dokument til, der vi resonnerer rundt alt mulig annet, kan jeg egentlig ikke se poenget med.

Fakta: Noen av aktivitetene i Kindred-avtalen * Sjakkforbundet skal skrive kronikker, delta på møter og konferanser for å fremme en lisensordning. * Delta på Arendalsuka og være representert på faglige arrangementer. * Skal i egen regi organisere to møter/seminarer i året, der blant annet aktører innenfor idretten, frivillige organisasjoner, forbund og særforbund inviteres. * Skal inntil 12 ganger årlig ha møter med «beslutningstagere vedrørende finansiering av frivillig sektor og faktiske konsekvenser av en lisensmodell». * Skal arrangere sjakkurs og andre aktiviteter for Kindreds ansatte. * «Informere om samarbeidet gjennom inntil seks årlige oppslag på NSFs Facebook-sider, samt i inntil seks årlige filmer i sosiale medier»

Jusprofessor advarer

Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, mener sjakkforbundet vil være på dypt vann om de inngår et samarbeid med den Malta-baserte spillgiganten.

– Aktivitetene er ikke så grundig beskrevet at det helt ensidig er mulig å konkludere med at dette er lov eller ikke. Selv den juridiske vurderingen sier på en måte «pass på, dere er i et ukjent landskap» og at det er fort gjort å overtre forbudet, sier han.

– Det er selvfølgelig ikke ulovlig for sjakkforbundet å jobbe for å endre norsk spillpolitikk, men jeg mener det kan være brudd på loven om de fremmer logoen til Kindred. Det gir kunnskap om deres virksomhet og vil styrke deres posisjon.

Marthinussen viser til høyesterettsdommen som i sin tid nektet Hansa å ha reklame på draktene til Brann. Han mener den burde vært nevnt i den juridiske vurderingen.

– Den gang la Høyesterett til grunn en ganske bred tilnærming til hva som var alkoholreklame. Dermed fikk ikke Hansa lov til å profilere seg, fordi folk knyttet bryggeriet til alkohol og ølproduksjon.

– For meg er det veldig vanskelig å se hvordan sjakkforbundet skal gjennomføre dette på en måte som ikke vil fremme Kindreds merkevare, og dermed indirekte være spillreklame. Den indirekte koblingen er sannsynligvis tilstrekkelig til at det er ulovlig, mener jusprofessoren.

Ifølge sjakkforbundets generalsekretær er «alt blitt nøye vurdert og reflektert i avtalen».

– Vi har fått et enstemmig råd om at hvis vi gjør det slik som det er beskrevet i avtalen, er det innenfor, sier Geir Nesheim.