Klepp-spiller scoret historisk VM-mål

Havana Solaun (26) startet kampen på benken for Jamaica mot Australia i VM-gruppespillets siste kamp. Australierne ledet ganske komfortabelt 2-0 til pause etter to mål av stjernespiller Samantha Kerr.

Da tok Jamaica-trener Hue Menzies grep. Han byttet inn Klepp-spiller Solaun etter hvilen, noe som skulle vise seg å være et smart trekk.

Jamaica hevet seg og kun fire minutter ut i andre omgang reduserte Solaun til 1–2 for øystaten i Det karibiske hav. Ifølge BBC var målet Jamaicas første noensinne i et VM-sluttspill.

Fakta: Havana Marguerite Solaun Født: 23. februar 1993 Alder: 26 år Fra: Født i Hong Kong, oppvokst i USA. Moren er fra Jamaica, faren har foreldre fra Cuba. Klubb: Klepp Posisjon: Midtbane Tidligere klubber: Florida Gaters, Seattle Reign og Washington Spirit. Landslag: Jamaica. Landskamper/mål: 5/1 Har også u-landskamper for USA.

DENIS BALIBOUSE / Reuters / NTB Scanpix

Solaun kom til Klepp fra det amerikanske laget Washington Spirit foran årets sesong, og 26-åringen står med to mål på åtte kamper for jærlaget i år.

Midtbanespilleren er født i Hong Kong og oppvokst i USA. Moren er fra Jamaica, mens faren har foreldre fra Cuba. Hun har flere u-landskamper for USA, men valgte å representere Jamaica på A-landslagsnivå.

Hun har fått fem kamper med det jamaicanske flagget på brystet, og totalt har hun spilt 207 minutter fordelt på tre kamper i årets mesterskap i Frankrike. Jamaica endte på sisteplass i gruppe C med null poeng og 1–12 i målforskjell.

Utrolig jevnt

Selv om Klepp-spilleren skapte spenning, skulle Australia-kaptein Kerr sikre en stor nok seier til at Norge venter i åttedelsfinalen. Hun scoret ytterligere to mål i andre omgang, slik at Australia til slutt vant 4–1.

Med sine fire mål mot Jamaica ble hun lagets store helt, og også den første til å score både tre og fire mål i samme kamp i et VM for Australia.

Italia, Australia og Brasil endte alle på seks poeng i gruppe C. Da avgjorde målforskjellen. Italia ble gruppevinner med 7-2, mens Australia gikk foran Brasil på flere scorede mål (8-5 mot 6-3) og møter Norge i åttedelsfinalen lørdag.

DENIS BALIBOUSE / Jamaica's Havana Solaun in action with Australia's Aivi Luik and Chloe Logarz

Hadde Brasil scoret ett mål til, ville Norge møtt Italia. Hadde Australia scoret ett mål mindre, ville Norge møtt Brasil.

Det blir ikke første gang Norge møter Australia i VM-sluttspill. De to tidligere gangene har det skjedd i gruppespillet. Begge tok seg videre etter 1-1-kampen i Kina i 2007, mens Norge ble utslått da Australia vendte 0-1 til seier 2-1 i Tyskland i 2011.

Lagenes forrige møte ble en målfest, da Australia vant 4-3 i fjorårets Algarve Cup etter et vinnermål fire minutter på overtid. Elise Thorsnes (2) og Lisa-Marie Utland scoret for Norge.

(100% Sport / @NTB)