Birkebeinerløpet avlyses

Birkebeinerløpet avholdes ikke i 2020 på grunn av smittesituasjonen.

Birken AS har sett seg nødt til å avlyse Birkebeinerløpet. Foto: Birken/Sportograf

Det bekrefter arrangøren Birken AS i en pressemelding. Det skjer etter at regjeringen la ned et forlenget forbud mot arrangementer med over 200 deltagere.

– Ting endrer seg fort. Etter en sommer med lav smittespredning og stor optimisme med tanke på at regjeringen varslet en gradvis gjenåpning, hadde vi sterk tro på at vi kunne gjennomføre et arrangement, sier daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen.

– Men i likhet med myndighetene ser også vi på smitteøkningen i august med bekymring. På noen få dager har situasjonen gått fra minimal spredning, til en usikkerhet som vil sette sterkt preg på høsten. I lys av det er det ikke tiden for de store mosjons- og idrettsarrangementene, dessverre, fortsetter Torbjørnsen.

Vurderte utsettelse

En utsettelse ble vurdert, men ikke funnet gjennomførbart.

– Det er fordi vi går inn i slutten september-oktober med en svært mørk periode. Med et så stort antall deltagere, ville det blitt svært vanskelig å gjennomføre, sier Torbjørnsen.

Arrangementet hadde allerede blitt utsatt fra juni til september.

– Vi valgte å sette strek nå, sier Torbjørnsen.

Etablerer refusjonsordning

Da Birken AS stoppet påmeldingen, var det cirka 3700 påmeldte deltagere.

Arrangøren opplyser at de vil etablere en refusjonsordning neste uke (uke 34). Påmeldte løpsdeltagere vil kunne velge mellom refusjon eller overføring av påmelding til neste år.

– Birken betyr veldig mye for mange, men vi håper avgjørelsen blir mottatt med forståelse hos de mange trofaste deltagerne våre og samarbeidspartnerne. Vi har sett enormt frem til dette, så vi får bare glede oss til neste år, sier Torbjørnsen.

Løpet skulle etter planen arrangeres 5. september.

Krevende økonomisk situasjon

Torbjørnsen beskriver den økonomiske situasjonen som «krevende». Birken AS har måttet avlyse Birkebeinerløpet, Birkebeinerrittet og Birkebeinerrennet.

Dermed kunne påmeldingsavgiften til totalt 33.000 deltagere gått tapt. Etter avlysningen av skirennet var det derimot flere som valgte å donere avgiften til selskapet.

– Vi har svært velvillige og langsiktige samarbeidspartnere. De stiller opp. Vi har hatt en statlig kompensasjonsordning som har bidratt til å kompensere noe av inntektstapet. I tillegg har vi gjort noen kostnadskutt i organisasjon. Samlet gjør dette at Birken vil overleve, og vi ser enormt frem til å samle Birken-familien igjen neste år, sier Torbjørnsen.