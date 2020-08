Se Stadionmila direkte

Sondre Nordstad Moen skal prøve å sette europarekord på timesløp under Stadionmila på Kristiansand stadion. Se rekordforsøket her.

PS: Streamen fra Stadionmila er produsert av Kristiansand Løpeklubb.

KRISTIANSAND: Sondre Nordstad Moen skal i kveld prøve å slå den 44 år gamle europarekorden på timesløp. Nederlenderen Jos Hermens løp 20.944 meter i 1976, så Nordstad Moen må løpe lenger enn det i kveld om han skal ta rekorden.

Rekordløpet starter kl. 21.40, og du følger det i Kristiansand Løpeklubb sin direktestream øverst i saken.

I vår egen direktesending, som ligger rett under her, følger vi de siste rundene, samt at vi gir deg reaksjonene etter løpet:

To andre interessante tidspunk er kl. 20.30 og 20.40, da henholdsvis Sigurd Tveit og Amalie Sæten skal prøve seg på 800 meter. Tveit jakter den 29 år gamle kretsrekorden på 1.48,53, mens Sæten håper å forbedre sin årsbeste som lyder på 2.06,14.