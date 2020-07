Viking kontret Haugesund i stykker

To kontringsscoringer ble avgjørende da Viking slo Haugesund 2–0 og fastslo hvem som er best i Rogaland.

ikings Zymer Bytyqi satte inn 2–0-målet i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

NTB

Haugesund-Viking 0–2

For Viking kommer seieren kun dager etter at de ble ydmyket 5–0 av Molde onsdag.

Seieren sender Viking over kvalifiseringsstreken og kan gi nytt liv i ett lag som har slitt denne sesongen.

Ylldren Ibrahimaj avsluttet en nydelig kontring og sendte gjestene i ledelsen i første omgang. I andre omgang utnyttet Zymer Bytyqi de enorme rommene han fikk på venstrekanten og doblet ledelsen.

For Haugesunds del fortsetter den dårlige trenden. Dagens tap var lagets tredje strake og fører de ned på plassen bak Viking i Eliteserien som nummer tolv.

Oppgjøret var den første tellende kampen mellom rogalendingene siden Viking slo Haugesund og ble cupmestere i desember i fjor.

Haugesundkeeper Helge Sandvik klarte ikke å hindre Vikings Ylldren å sette ballen i mål i første omgang. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

Kontring

Valon Berisha var nær ved å sende gjestene i ledelsen allerede før fire minutter spill. Han kombinerte på høyresiden med Ylldren før han smalt ballen i tverrliggeren.

Også ti minutter senere fikk Berisha en god mulighet. Han tråklet seg gjennom deler av Haugesund-forsvaret og fikk til en avslutning som gikk i keeper Helge Sandvik og til side for mål.

I det hele tatt slet hjemmelaget med å komme til muligheter i første del av første omgang og Viking var frempå flere ganger.

Utover i omgangen klarte derimot Haugesund å presse Viking stadig lenger bak på banen. Da svarte Viking med en glimrende kontring som endte med at Ylldren Ibrahimaj kontrollert kunne sette ballen bak Sandvik i Haugesund-buret.

Ylldren Ibrahimaj (t.h.) kastet seg i armene til Veton Berisha etter å ha sendt Viking i ledelsen mot Haugesund lørdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

Nær rask utligning

I første angrep etter målet var Haugesund nære ved å svare. Ett innlegg fra Alexander Stølås havnet på hodet til Christian Grindheim. Veteranen klarte derimot ikke å styre ballen mellom stengene.

Haugesund fortsatte presset ut omgangen uten at det ga uttelling.

Til tross for at Grindheim fikk en ny mulighet på hodet tidlig i omgangen var det Viking som hadde de største mulighetene også i andre omgang.

Etter 80 minutter fikk Vikings Bytyqi enorme rom på venstrekanten. Han dro seg inn i feltet og skjøt ballen elegant i nærmeste hjørne.

Viktig seier

Etter tap de to første rundene fikk Haugesund en god periode med to uavgjort og to seiere. Dagens tap fortsetter derimot en dårlig trend for haugalendingene. Lørdagens tap er Haugesunds tredje på rad. De ligger nå som nummer tolv i Eliteserien.

Også Viking kom til kampen med en dårlig trend. Etter uavgjort mot Start og tap 1–2 mot Odd ble de slått hele 5–0 av Molde onsdag.

Dermed kan dagens seier gi en viktig oppmuntring for stavangerlaget, som foreløpig rykket opp fra 14. til 11. plass på tabellen med dagens seier.

Viking møter Sarpsborg hjemme 26. juli, mens Haugesund tar imot Rosenborg i neste runde.