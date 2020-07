Klepp senket av Dølvik Markussen

Innbytter Marie Dølvik Markussen sikret tre poeng for Vålerenga da Klepp ble slått 2-1 i Toppserien i fotball. Vålerenga står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter 32 minutters spill tok Klepp ledelsen ved Sofie Bjørnsen. Ved pause sto det 1-0 til Klepp. Sju minutter etter pause utlignet Ajara Nchout for Vålerenga, og vinnermålet kom ved Dølvik Markussen etter 77 minutter. Vålerengas Ingibjörg Sigurdardóttir og Dejana Stefanovic fikk se det gule kortet. Vålerengas seier gjør at laget har seks poeng på to kamper, mens Klepp blir værende på fire poeng. Oppgjøret på Klepp stadion ble dømt av Mischa Kellerhals. Vålerenga møter Avaldsnes 24. juli, og Klepp spiller neste kamp mot LSK to dager senere.