Dommeren føler seg lurt av Aalesund-spiller: – Dette er filming

Niklas Castro fikk straffespark etter det som så ut som en filming. Nå får playmakeren refs av eksperter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Aalesund – Start 3–2

Episoden skjedde på stillingen 1–2 til Start. Niklas Castro gikk i bakken innenfor sekstenmeteren etter det som så ut som en felling av Eirik Wichne.

Reprisene viste derimot at det var minimal kontakt, kanskje ingen overhodet.

– Gratulerer Castro, dette er dårlig gjort. Vi står her og vifter med Fair Play-plakater, men vi kan jo hive hele dritten, sa Eurosport-ekspert Bengt Eriksen om situasjonen.

– Så kan vi klage på dommere så mye vi vil – og ja – Ola Hobber Nilsen bør se filmingen til Castro. Men vi skal fanken tute meg klage på spillere som driver med det ufyselige fusket for å lure dommerne også. Få det vekk! skrev Lars Tjærnås på Twitter.

Niklas Castro skaffet straffespark for Aalesund. Mange mener han filmet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fridjónsson med hat trick

Hólmbert Fridjónsson gjorde ingen feil fra ellevemetersmerket, og satte dermed inn utligningen og sitt andre mål for kvelden.

Islendingen satte også inn 1–1 i første omgang, og etter den andre scoringen fullbyrdet han hat tricket med en heading. Den målgivende pasningen kom fra nevnte Castro.

Dermed klatrer Aalesund opp i ryggen på Start med lik poengsum (seks poeng). Aalesund har derimot langt svakere målforskjell. Mjøndalen ligger på kvalikplass med åtte poeng.

Mathias Bringaker og Eirik Schulze scoret målene for Start.

Hólmbert Fridjónsson var sikker fra straffemerket. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Castro: – Føler han treffer meg

Wichne var sikker i sin sak på at han ikke var borti Castro.

– Jeg er ikke nær ham. Ikke i det hele tatt. Det er tullete. Skam, sa Wichne til Eurosport rett etter kampslutt.

– Det er aldri straffe, men det skjer ting i forkant som vi kunne unngått. Vi er sløve i forkant av situasjonen. Det nytter ikke å peke på dommeren og si at det er hans feil, sa Start-trener Joey Hardarson.

Castro forklarte overfor Eurosport at han var i ubalanse i forkant.

– Jeg føler at han treffer meg oppå foten. Det er ikke min intensjon å kaste meg for å få noe ut av det. Det er ikke noen soleklar straffe, men sånn ble det. Det er opp til dommeren om han skal dømme eller ikke, sa Castro.

– Vi blir lurt

Dommer Ola Hobber Nilsen erkjente i et intervju med TV 2 at han ble lurt.

– I kampen så er jeg krystallklar på at det er kontakt og jeg har god nærhet til situasjonen. Når jeg etter kampen får se én reprise fra en annen vinkel og i sakte film, så er det ingen tvil om at her er det i beste fall en overspilling, sa Hobber Nilsen til TV 2.

Castro hadde gult kort fra før av.

– Dette er en filming som skulle resultert i gult kort. Vi blir lurt av angrepsspilleren og det resulterer i en straffe, sier Hobber Nilsen.