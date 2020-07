Tidligere Bayern München-trener klar for Monaco

Niko Kovac vant både Bundesliga og den tyske cupen på første forsøk i Bayern München. Nå er kroaten ny Monaco-trener.

Niko Kovac skal trene Monaco de neste tre årene. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix.

NTB

Kovac trente Bayern fra april 2018 til november 2019. I 2018/19-sesongen ble det både tysk supercupgull, Bundesliga-seier og cupgull.

Han forlot klubben etter 1-5-tapet for Eintracht Frankfurt i starten av november i fjor.

Nå, drøye åtte måneder etter, har han fått ny jobb. Kroaten har skrevet under på en treårsavtale med franske Monaco.

I slutten av april bekreftet den franske statsministeren Édouard Philippe at sesongen for alle lagidretter i Frankrike var innstilt. Monaco ble nummer ni, like utenfor Europa-plass.

Så sent som i 2017 vant Monaco Ligue 1, samt kom til semifinalen i mesterligaen. I fjor holdt klubben på å rykke ned til nivå to.

Kovac blir den fjerde Monaco-treneren på 21 måneder etter Thierry Henry, Leonardo Jardim og Roberto Moreno. Sistnevnte fikk sparken i helgen.