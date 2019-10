Det bekrefter klubben overfor VG. Kong Harald skal være Solskjærs gjest, og de to skal også møtes etter kampen.

Liverpool kan ta sin 18. strake seier i Premier League. Det vil i så fall være en tangering av Manchester Citys rekord.

Kongen har for øvrig tidligere uttalt at han er Tottenham-supporter.

– Jada. Jeg var her og studerte i begynnelsen av 60-årene. Da var det et fotballag som i dag ligger på annenplass som var suverent best. Det laget støtter jeg, sa kong Harald til VG under et besøk i London i 2005, sa han den gang.

Skader

Solskjær har hatt store skadebekymringer i det siste. Paul Pogba er definitivt uaktuell søndag. Sannsynligvis gjelder det samme for keeper David de Gea.

Solskjær kom til pressekonferansen med et smil om munnen.

– Vi får se hvem som er klare søndag. Noen av gutta er akkurat tilbake etter skader. Jeg kan ikke si noe konkret nå. Vi får se hvordan de håndterer de siste treningsøktene, sa Solskjær.

Leila Coker, AP / NTB scanpix

Etter hvert medga han at de Gea «høyst trolig ikke spiller», men at skaden hans ikke er «så ille som først antatt».

Det er ventet at Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka blir tilgjengelige. Jesse Lingard og Luke Shaw er langt mer tvilsomme, ifølge engelske aviser.

– Dette er en perfekt kamp for oss. Vi håper vi kan gi fansen noe å glede seg over. Stemningen her er god. Liverpool-kamper er alltid noe stort. Scorer du seiersmålet der, vil du være med i Uniteds historie for alltid, sa Solskjær.

«Mou» tilbake

– Vi har kanskje tatt noen beslutninger som skader oss på kort sikt, men vi vet det vil hjelpe oss på sikt. Det er en del av planen, sa nordmannen.

I oktober 2011 tapte United hele 1–6 hjemme for byrival City. Det er klubbens verste hjemmetap i nyere tid og første gang med seks baklengsmål på Old Trafford siden 1930.

United kan ikke få en bedre anledning til å snu en veldig tung trend. Ni poeng etter åtte kamper betyr den verste ligastarten på 30 år. Solskjær har bare fem seirer på de 23 siste kampene i ulike turneringer.

For ti måneder siden mistet José Mourinho jobben i United. Det skjedde rett etter et tap (1–3) for nettopp Liverpool.

Sky Sports storsatser i forbindelse med kampen på Old Trafford. Mourinho er dratt inn som en av flere studioeksperter i en sending som starter halvannen time før avspark.

For United venter snart fire strake bortekamper der den første spilles torsdag: Partizan Beograd (europaliga), Norwich, Chelsea (ligacupen) og Bournemouth.