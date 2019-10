Tromsø-kjendiser om TIL-tapet for erkerivalen: – Det var ekstremt vondt å se på

TIL ble fullstendig avkledd i «Slaget om Nord-Norge» mot Bodø/Glimt på søndag. Til slutt ble det et ydmykende 0–4-tap mot erkerivalen.

Stortapet mot de gulkledde har satt dype spor hos TIL-supportere, ikke minst hos våre lokale profiler.

– Jeg synes som de fleste andre at det er pinlig å bli slått av lillebror, sier sanger og skuespiller Jardar Johansen.

– Det var ikke noe særlig da, sier NRK-profil Carina Olset.

– Det var ekstremt vondt å se på, sier skihopper Johann Forfang.

– Jeg heier på TIL, så det er kjipt når det går dårlig, sier Vålerenga-keeper Guro Pettersen.

– Pinte meg gjennom hele kampen

Johann Forfang er den eneste av kjendis-kvartetten iTromsø har pratet med som så samtlige 90 minutter av søndagens oppgjør.

– Jeg hadde kontakt med folk på Snapchat underveis, og de ga opp midtveis i 1. omgang. Jeg bestemte meg for å være seig og pinte meg gjennom hele kampen, sier skistjernen.

Olset, Johansen og Pettersen fikk ikke med seg hele kampen av ulike årsaker.

– Jeg har heldigvis en datter jeg må ta vare på, ler Olset, før hun legger til.

– Jeg så nok til at TIL ikke hadde noe å stille opp med.

Pettersen fikk med seg litt av den skrekkelige opptredenen av «Gutan», mens Johansen ga opp håpet om et TIL-comeback utover i kampen.

– Det er vondt å se dem man er glad i å få juling. Spesielt når man ikke kan gripe inn og gjøre noe selv, sier Johansen mens han ler godt.

Usikker om TIL berger plassen

Etter det brutale nederlaget ligger TIL på 13. plass på tabellen, kun ett fattig poeng over nedrykk. Det er dermed duket for en nervepirrende høst, der alt handler om å overleve i Eliteserien og spille i den øverste divisjonen i klubbens 100-årsjubileum til neste år.

Forfang er ikke trygg på at TIL unngår nedrykk.

– De siste årene har jeg ikke vært i tvil om at de skulle klare det, men i år synes jeg det spøker litt. Det ser veldig ukomfortabelt ut for alle mann, sier skihopperen.

Johansen synes det er vanskelig å svare på om Valakari er rett mann eller ikke.

– Det er alltids trenerens ansvar at spillerne presterer på deres høyeste nivå, men så må man se på spillergruppa og finne ut hva det er. Fra utsiden ser man at TIL låner, handler og kjøper inn uten å klare å sette dette sammen på et ordentlig vis, sier Tromsø-artisten, som er klokkeklar på én ting:

– Det ville vært katastrofe å rykke ned rett før jubileum.

Ikke Valakaris feil

Pettersen tror ikke løsningen er å sparke Valakari.

– Jeg synes det er en veldig spennende måte å spille fotball og tror de må fortsette med den spillestilen de har valgt å satse på, sier Pettersen.

Olset er enig med Pettersen om at Valakari ikke bør fjernes som TIL-trener, men at «Gutan» bør gjøre grep.

– Å spille på en måte som er tilpasset situasjonen TIL befinner seg i, tror jeg ikke hadde vært så dumt. Det er ikke så viktig å prøve å spille seg til sjanser om man hele tiden får brudd imot seg. Jeg tror TIL må bli mer kynisk, sier Olset.

Hyller Espejord

TIL-profil Runar Espejord gikk ut i media og slaktet lagets prestasjon og mente det TIL drev på med var bare «jåss».

Tiraden hylles av Forfang og Olset.

– Først og fremst er det god underholdning, men han treffer spikeren midt på hodet og pakker det ikke inn. Vanligvis har spillerne et langtekkelig svar om hva som var bra og dårlig, men her var det bare å få kortene på bordet, sier Forfang.

– Jeg synes det skulle vært flere intervjuobjekter som ga så rene ord for pengene, sier Olset.