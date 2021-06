AaFK-spilleren har alltid fått beskjed om å roe seg ned: – Jeg må litt være småforbanna og aggressiv

Sigurd Haugen (23) opplevd måltørke for første gang i karrieren i fjor. Han har snudd fortvilelse til optimisme i år.

Sigurd Haugen forteller om et svært frustrerende 2020, der han grublet for mye og fikk ikke ting til å stemme. Nå har han hodet på rett plass og selvtilliten er bedre etter to mål i forrige treningskamp mot Brattvåg. Foto: Marius Simensen

– I fjor er første året noen gang at jeg nesten ikke har scoret mål. Det å ha en sesong der jeg scorer under ti mål, det har vært helt utenkelig tidligere, sier Haugen.

Fire mål på 25 seriekamper i fjor var langt unna det han hadde sett for seg da han kom til AaFK for litt over et år siden. Spissen legger ikke skjul på at han lot seg påvirke av måltørken både på og utenfor banen.

– Det var som at du har et regnestykke, som du vet at du får til og har svaret på, men som du ikke klarer å få ned på papiret og vise hvordan du har løst det.

Tenkte for mye

Han brukte mye tid før og etter kampen på å tenke over hva som hadde skjedd foran mål, og hva som kom til å skje neste gang han fikk en målsjanse. Det var også første gang i karrieren at 23-åringen begynte å tenke over hvor lenge det var mellom hver gang han scoret.

AaFK-spilleren prøvde å snakke med trenere som både var og er i klubben om situasjonen, men han fikk egentlig bare en bekreftelse på det han visste fra før av. Men det var noe som skjedde med Haugen etter 2020-sesongen, som endte med et klart nedrykk og en stor nedtur for spissen. Da han kom tilbake igjen til sesongoppkjøring i år, hadde han bestemt seg for å slå hardt tilbake.

Har ikke gått som planlagt

– Karrieren min har ikke akkurat gått i den retningen som jeg hadde sett for meg, og det har den ikke for klubben heller, som ikke er der vi trodde den skulle være da jeg signerte. Det gikk en liten faen i meg etter 2020-sesongen, og da handler det om å skru litt rundt på skallen og starte på nytt. Jeg brukte mye tid på å innstille meg på at jeg skulle spille i 1. divisjon igjen, men det er ikke noen annen veg tilbake til toppen enn hardt arbeid.

Haugen er klar på hvordan han må være på banen for at ting skal gå hans veg.

– Jeg må være litt småforbanna og aggressiv.

– Det skal gjøre litt vondt

– Men du kan tippe litt over, som gjør at du har pådratt deg gule og røde kort det sist året?

– Ja, det ble noen av dem i fjor, men det er klart du blir forbanna når det går så dårlig. Samtidig er det der jeg må ligge for å være god. Det har jeg hatt suksess med tidligere, og da kommer det noen gule kort ut av det, sier han.

–Har du fått beskjed om å roe deg ned?

– Ja, det har jeg fått beskjed om i alle klubbene jeg har vært i, sier Haugen og ler, men så blir han alvorlig.

– Jeg elsker den krigerske siden av fotballen, for det skal gjøre litt vondt å kjempe på banen. Da jeg var på mitt aller beste i karrieren i Sogndal, så var det akkurat der jeg var: kontrollert sinnssyk. Jeg smalt til som faen, men jeg visste at målene kom da jeg spilte. Det er den følelsen jeg jakter hele tiden.

– En voldsom vinnerskalle

Lars Arne Nilsen har hatt sine prater med Haugen om temperamentet og kroppsholdningen hans i motgang.

– Sigurd er Sigurd. Han må få lov til å være seg sjøl, for han har en voldsom vinnerskalle og energi. Jeg liker å ha en spiller som er så kraftfull, energisk og vil så mye. Når det gjelder kroppsspråket når ting ikke fungerer og han ikke får ballen, så har han jobbet mye med det og er på rett vei.

Haugen har scoret mot Bryne og Raufoss i de to første kampene, men har gått målløs av banen i de to siste seriekampene. Da hjalp det godt å få to mål i onsdagens treningskamp mot Brattvåg. Lørdag er planen at Fredrikstad skal få unngjelde. Haugen håper han får se et uredd Fredrikstad-lag som tør å presse AaFK høyt.

– Hvis det skjer, så skal vi spille dem av banen. De fleste lagene kommer til å ligge bak på og kontre på oss, men jeg håper Fredrikstad går for seier. Da kommer vi til å knuse dem, sier han og gliser.

– Vi kommer ikke til å bli fornøyde med kampen uten at vi slår dem. På hjemmebane skal vi bestemme, sier Nilsen.