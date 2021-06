Flere hundre utlendinger er påmeldt. MSM-topp tror neppe han får se mange av dem lørdag.

Løpsfesten i Tromsø sentrum blir annerledes enn normalt.

MARATONVINNER: Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim i Trondheim vant maraton under MSM i 2019. Utenlandske konkurrenter til han og de andre norske utøverne blir det lite av i 2021. Foto: Daniel Lilleeng / iTromsø

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Allerede lørdag morgen klokken 09.00 klokkes de første maratonløperne ut på den 42 kilometer lange distansen. Fra tidligere er det kjent at både barneløpet og minimaraton er avlyst. Likevel vil både halvmaraton, som starter 14.30 og mila, som starter 18.30, gjøre at Midnight Sun Maraton vil gå over hele dagen.

Normalt sett vil det samles folk tett i tett rundt gjerdene, spesielt inn mot mål på Stortorget.

- Jeg håper ikke folk står så rett samlet. Vi oppfordrer i stedet folk til å heie på løperne ute i løypa, der det er god avstand, sier MSM-sjef Nils Hætta, vel vitende om at det kan være mye folk i Tromsø sentrum på dagtid lørdag.

- I utgangspunktet er det sånn at vi bare kan ha 200 stykker i et arrangement. Nå er det slik at disse 200 teller de som er innenfor gjerdene. Og i og med at det midt på dagen vil være mye folk i butikkene, så håper vi ikke de samles rundt gjerdene, sier Hætta til iTromsø.

Nils Hætta Foto: MSM

Spesielle restriksjoner

For å komme innenfor koronarestriksjonene har de vært nødt til å dele opp løpet i en rekke arrangementer. 25 løpere skal starte hvert minutt, helt til de har sendt ut 200 deltagere. Da må de ta en pause på 10 minutter før den samme rutinen gjentas igjen.

På startlistene har det stått rundt 2.300 personer. Og i underkant av 400 av dem har utenlandsk adresse. Hætta anslår at det blir rundt 1.800 som vil starte.

- De som har utenlandsk adresse anslår vi ikke kommer. Men du kan ha noen som jobber i Norge, men bor i utlandet. Vi opplevde at en del fra Polen deltok på Mørketidsløpet. I tillegg er det ingen karantene på de som kommer fra deler av Finland. De ubrukte startnummerne kan uansett ikke selges videre, opplyser Hætta.

Får ikke gjort endringer

Endringer på restriksjoner rundt arrangement får ingen konsekvenser for årets utgave av MSM.

- Så kort tid før, får vi ikke gjort noen endringer. Hvis vi skulle gjort det, måtte disse kommet for et par uker siden. Starttiden er for eksempel satt, og hvis vi skulle forandret på dette nå, ville det skapt kaos, sier Hætta.

– Hvis anbefalingen om munnbind hadde blitt fjernet, ville det gjort det enda enklere å levere ut startnummer.

Selv har han vært med på å arrangere MSM siden 1997. Med deltagertall på 6.000 som den beste noteringen.

– Det er faktisk mer utfordrende å arrangere med under 2.000 deltagere denne gangen på grunn av blant annet de forskjellige starttidene. Vi oppfordrer også til at utøverne ikke kommer i startområdet før 10 minutter før de skal starte, sier Hætta.