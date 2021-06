Gruet seg til å møte pressen: – Dette er ikke Rosenborg verdig

Erlend Dahl Reitan (23) sier rett ut at han gruet seg til å møte pressen etter Sarpsborg-smellen.

Dønn ærlig. Erlend Dahl Reitan. Foto: MARIANN DYBDAHL

RBK - Sarpsborg 0–1: - Fordi jeg ikke vet hva jeg skal si. Vi ser jo det samme som dere. Vi sliter.

– Hva må til for at fansen skal tro at dere snur dette ganske kjapt?

– Akkurat nå skjønner jeg at folk er både usikre og kritiske, svarer Reitan.

Vet hva som kreves i RBK

Han var en preget mann søndag kveld, Reitan, som har tilbrakt store deler av livet i nettopp en RBK-garderobe.

Backen kom til klubben som guttunge, han tilbrakte juniorårene på Lerkendal og er blitt en RBK-profil siden han kom tilbake fra utlån i Bodø.

Med andre ord: Reitan vet godt hva som kreves av en Rosenborg-spiller. Og han var en av dem som var mest kritisk etter fjorårssesongen.

Smellen for Sarpsborg gjør imidlertid at RBK blir stående på 14 poeng. Og til sammenlikning: Etter like mange kamper i fjor hadde Reitan og co ett poeng mer.

I motbakke: Dino Islamovic har ennå ikke scoret i 2021-sesongen. Foto: MARIANN DYBDAHL

– 11 nervøse gutter

Dermed kommer også spørsmålene. Og selv om Reitan gruet seg - fordi han ikke visste hva han skulle si - er det en dønn ærlig 23-åring som snakker med Adresseavisen.

– Det ser ut som elleve nervøse gutter som løper utpå der. Vi har ikke selvtillit. Vi har ikke relasjoner. Altfor dårlig.

– Hvorfor har dere verken selvtillit eller relasjoner?

– Det er vanskelig å svare på. Det er ingen grunn til at vi ikke skal ha det. Spiller for spiller er vi blant de beste i Norge. Så hvorfor vi ikke får det til, det må vi finne ut av, svarer han - og legger til:

– Det som leveres nå, er ikke Rosenborg verdig.

– To målsjanser

Da tenker Reitan selvfølgelig på resultatet. Men også på prestasjonen.

Adresseavisen talte fire målsjanser for RBK søndag kveld. Reitan mener vi er snille:

- Vi spiller hjemme mot Sarpsborg og skaper to sjanser. Det sier seg selv at det er langt fra godt nok.

Og tilbake til spørsmålet med fansen og troen på å snu det: Reitan har ikke noe fasit på det.

Men han er krystallklar på én ting:

– Den eneste måten er at vi i garderoben går ut og prestere på en måte som gjør at vi får publikum med oss. Alle må gå i seg selv, og vi må samle oss, sier Reitan.