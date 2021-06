Derfor slutter Jo i HamKam

Troms og Finnmark Idrettskrets melder i en pressemelding at det er alarmerende nedgang i medlemstallene for kretsen.

Det er en stor bekymring at nedgangen i medlemstall for barn og unge er på 14 prosent, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet på 10 prosent. Aktivitetstallene i de store særidrettene for barn og unge viser også nedgang på 4 prosent til 10 prosent i idretter som svømming, turn, håndball, ski og fotball.

- Våre idrettslag oppgir selv flere ulike årsaker til nedgangen i medlemstallene. Dette skyldes både at det har vært krevende å få i gang idrettsaktivitet og følge til enhver tid gjeldene restriksjoner, samt at det har en lavere betalingsvilje for medlemskontingenten når idrettslagenes aktivitet har vært redusert. Noe av nedgangen skyldes også opprydding i medlemsregister ved innføring av elektroniske medlemssystemer, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad.

- Å få en rask gjenåpning for idretten er svært viktig for barn og unges oppvekstsvilkår og for folkehelsen. Idretten planlegger en stor mobilisering for å gjenåpne med mål om å hente medlemmene tilbake og rekruttere nye. Vi oppfordrer derfor både sentrale, regionale og lokale myndigheter til å støtte idrettens arbeid i gjenåpningen, skriver de videre.