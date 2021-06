EM-festen som forsvant: – Jeg er ikke ferdig med det

Februar 2020: Åge Hareide er i Milano og følger Christian Eriksen og Simon Kjær i storkampen Inter-Milan, han drar til Valencia for å granske Daniel Wass og ser Kasper Schmeichel i FA-cupen med Leicester. Livet som dansk landslagssjef leker.

NØKKELMANN: Kasper Schmeichel er en av Danmarks viktigste spillere – og han var en av Åge Hareides bærebjelker. Her er de sammen etter VM-kampen mot Frankrike i 2018 (0–0). Foto: Bjørn S. Delebekk

Så drar han til Danmark. Så er det plutselig over, tre måneder før det som kunne blitt trenerkarrierens høydepunkt, et EM som åpner med tre gruppespillkamper hjemme i et kokende Parken.

I mars i fjor skulle han til Wembley med sitt nærmest uslåelige danske landslag. Etter 34 strake kamper uten tap ventet en av de siste EM-testene, borte mot England.

Isteden måtte Hareide hjem til Molde.

Viruset stoppet alt, EM ble utsatt ett år og kontrakten hans gikk ut. Den siste kampen ble den siste i VM-kvalifiseringen, 1–1 borte mot Irland i november 2019.

PÅ VEI MOT EM: Mathias Zanka Jørgensen og Åge Hareide går av banen etter 1–0-seier over Sveits høsten 2019. Foto: RITZAU

Først halvannet år senere starter festen for Hareides Danmark. Uten Hareide.

– Jeg er ikke ferdig med det, sier han om skuffelsen.

– Det blir veldig spesielt å følge kampene på TV. Det skulle vært en fantastisk avslutning på min tid der. Jeg ble fratatt en stor opplevelse. Men pandemien har rammet på mange forskjellige måter og det er mange som er mye verre stilt enn meg, påpeker han.

Bortsett fra én tur, for å gjennomføre en kneoperasjon, har ikke Hareide vært tilbake i Danmark.

67-åringen måtte også takke nei til innbydelsen fra det danske fotballforbundet om å komme til København for å følge EM-festen på nært hold. Han var ønsket ned til alle de innledende kampene.

– Med innreisekarantene til Norge ville det være helt umulig å kombinere med Rosenborg-jobben, så det var aldri aktuelt, sier Hareide.

Sunnmøringen tok over et Danmark som hadde mislyktes med å kvalifisere seg til VM i 2014 og EM i 2016. Utlysningsteksten var enkel: Få danskene tilbake til et sluttspill. Han leverte to, av to mulige.

– Hareide har et meget, meget godt renommé i dansk fotball, fastslår Ekstra Bladets erfarne fotballjournalist Mads Glenn Wehlast.

– Han fikk Danmark til to sluttspill, var nær et stort resultat i VM og tapte bare tre av 40 kamper, det er historisk sterkt. Spillerne var veldig fornøyde med ham. Dessverre fikk han ikke lov til å fullføre jobben, sier Wehlast.

I Russland-VM i 2018 stoppet Danmark i 8-delsfinalen, etter straffetap mot senere finalist Kroatia. Foran et nytt mesterskap er optimismen stor.

–Jeg mener det er fullt mulig å komme til en semifinale på Wembley. Dette er et veldig sammensveiset lag med en meget sterk defensiv organisering, sier Hareide, som under EM skal være ekspert for tabloidavisen B.T.

Han var irritert på det danske forbundet sommeren 2019, da det ble klart at Danmark skulle bytte landslagssjef etter EM. Hareide er klar på at irritasjonen kun var rettet mot tidspunktet – og på ingen måte mot etterfølgeren Kasper Hjulmand (49).

– Vi hadde avgjørende kamper igjen, og jeg var redd dette ville påvirke spillerne. Men jeg hadde møter med Kasper etter kort tid. Han overtok alt vi hadde i arkivet. Jeg har fremdeles tekstmelding-kontakt med ham og har ønsket ham lykke til. Han er en gentleman, det er det ikke noe å lure på.

– Stammen er den samme, og det er veldig kjekt å se at han har videreutviklet det vi jobbet med, sier Hareide.

NY SJEF: Kasper Hjulmand. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

Han er enig i at det danske landslaget har mer å spille på offensivt nå.

– Ja, det er nok riktig det. Vi var veldig opptatt av å skape et defensivt fundament. Jeg lærte det med Norge, og hvis vi ser på svenskene har deres suksess alltid vært basert på et solid defensivt håndverk, sier Hareide.

– I Danmark er det ikke nok å vinne. Danskene er kritiske og vil at det skal spilles fotball. Jeg tror kanskje Hjulmands prosjekt er mer holdbart på lengre sikt, resonnerer Wehlast fra Ekstra Bladet.

Fakta Danmark under Hjulmand Danmark har spilt 12 kamper under Kasper Hjulmands ledelse. Det har gitt åtte seire, to uavgjort og to tap, begge mot Belgia i Nations League.

Målforskjellen er på sterke 29–8. Seks av baklengsmålene er kommet mot Belgia, også en av gruppemotstanderne i EM.

I de ti øvrige kampene har Danmark altså bare sluppet inn to mål. To av dem var mot England i Nations League (0–0 i Parken og 1–0 til Danmark på Wembley). Les mer

Hareide tror imidlertid ikke at han ble byttet ut på grunn av at spillestilen ble for defensiv.

– Nei, jeg tror ikke det. Vi tapte jo ikke kamper, og vi vant med store sifre mot de nasjonene vi skulle slå. Jeg tror det handlet mer om at de ville ha inn Hjulmand som var ledig, og at jeg på mange måter nærmet meg slutten av trenerkarrieren, sier han.

På ett vesentlig offensivt punkt har danskene slitt etter Hareide: De får mindre ut av Christian Eriksen. Hareide lot det meste av det offensive spillet sentrere rundt sin offensive midtbanestjerne, med braksuksess.

HAREIDES NØKKELMANN: Åge Hareide bygde det meste av spillet rundt Christian Eriksen. Her er de sammen foran playoffkampene om en VM-plass, mot Irland, i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

For hør på dette: Eriksen debuterte i 2010 og har 108 landskamper. Av hans 36 landslagsmål er hele 25 scoret under Hareide, og bare Robert Lewandowski og Cristiano Ronaldo sto bak flere mål i kvalifiseringen til VM i 2018.

Under Kasper Hjulmand har Christian Eriksen bare scoret én gang i åpent spill. «Vågn opp, Christian», skrev Ekstra Bladet denne uken.

– De har jo gode resultater også uten at Christian har scoret så mange mål, men det er liten tvil om at Danmark blir bedre når han er på sitt beste. Han gjør ting som ingen andre kan, sier Åge Hareide.

– Har du en del av æren hvis det blir dansk EM-suksess?

– Tja, det vil jo alltid være trenere i alle lag som har vært der tidligere, og det er vanskelig å vite hvor lang tid tilbake man skal se. Vi kom til EM, som var målsettingen, så har Kasper utviklet laget videre.