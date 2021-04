DIREKTE: Solskjær må overliste formsterke Leeds

Banket rivalen 6–2 i forrige møte. Nå venter Leeds på bortebane.

Foto: Michael Regan / Pool Getty

Aftenbladet

Leeds var sjanseløse da de spilte mot Manchester United på Old Trafford i desember og lå under med 0–4 etter en dryg halvtime. Men i løpet av de siste kampene har det tidligere storlaget vist storform og har i tur og orden møtt Chelsea, Manchester City og Liverpool uten å ryke på et tap. Er det duket for revansje i ettermiddag?

Følg kampen her fra klokken 15.30.

1. omgang

Kampen har startet

DEL For Manchester United kommer Daniel James inn for Paul Pogba fra forrige helgs seier mot Burnley.

DEL Leeds stiller med samme lag som startet mot Liverpool på mandag.

DEL Manchester United (4-2-3-1): Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, James - Rashford.

DEL Leeds (4-1-4-1): Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Alioski - Philips - Costa, Dallas, Roberts, Harrison - Bamford.

DEL De to klubbene har i mange år vært rivaler, men dette er Manchester Uniteds kamp på Elland Road siden 2011 og første ligakamp på Elland Road siden 2003. Uten fans dessverre, men dette er en kamp som nok betyr mye for Leeds-supporterne.

DEL Velkommen til livedekningen av kampen mellom Leeds United og Manchester United.