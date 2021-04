Ni år etter hun forlot klubben blir hun lovet nytt tilbud

- Hun vil spille for oss, vi vil at hun skal spille for oss. Jeg er overbevist om at vi kommer til å bli enige, sier styrelederen.

Mari Molid er på vei tilbake til Byåsen. Styrelederen er sikker på at de blir enige. Foto: Rune Petter Ness / ADRESSEAVISEN

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

30-åringen dro fra Byåsen til Levanger i 2012, og har vært ønsket tilbake ved flere anledninger siden. Men i 2014, da hun forlot Levanger, valgte hun Larvik.

I 2018, da tiden i danske Randers var over, valgte hun Larvik igjen. Og da Larvik gikk tom for penger, falt valget på Molde i stedet for Byåsen.

Men nå – etter et kort opphold i Molde – har Molid flyttet tilbake til Trondheim.

Molid spilte i Byåsen da hun var ungt stortalent. Her fra en duell med Larviks Heidi Løke i 2011. Foto: Trond Reidar Teigen / Scanpix

Og den nybakte moren, som har imponert på trening med Byåsen, har vært veldig tydelig. Enten skal hun spille for Byåsen, eller så legger hun opp.

– Fortsetter jeg å spille håndball, skjer det i Byåsen, sa hun til Adresseavisen i februar.

Mens hun fortsatt bare trente med klubben.

Ut i praksis

Nå sier styreleder Morten Holck i Byåsen Håndball Elite at klubben kommer til å tilby 30-åringen kontrakt.

- Vi ønsker henne med videre, og vi ønsker å tilby henne kontrakt. Hun vil spille for oss, vi vil at hun skal spille for oss. Hun skal ut i praksis på St. Olav og hun har barn, så ting må legges til rette, men jeg er overbevist om at vi kommer til å bli enige, sier han.

- Når vi satser på unge trønderske spillere, får vi en veldig ung stall. Da er det veldig ålreit å få inn folk som gjør at snittalderen blir høyere, som setter standarden og er kulturbærere. Sånn sett er det veldig viktig å få inn noen som har vært med noen år, følger han opp.

Molid ble mor for fire måneder siden. Da blir det fort vrient å kombinere en toppidrettskarriere med full jobb i tillegg. Foto: Rune Petter Ness / ADRESSEAVISEN

Holck, som i forrige uke presenterte et millionoverskudd for Byåsen i 2020, tror ikke kontraktdiskusjonene skal bli vanskelige.

- Det har vært supergøy å være med på trening, og samboeren min så etter den første treningen at jeg strålte. Jeg synes fortsatt det er veldig gøy med ball, og det er fryktelig artig å komme tilbake til Byåsen, der alt startet. Da blir ringen sluttet, på en måte, sier Molid selv.

Handler om tid

Hun vil ikke gi noen garantier, all den tid kontrakten ikke er kommet på bordet ennå. Én ting er å finne en løsning mens hun er i praksis. Men når den perioden er over, skal kabalen fortsatt gå opp.

Med full eliteseriesatsing kombinert med livet som småbarnsmor, blir det fort vrient å ha full jobb ved siden av.

Selv er hun klar på at det økonomiske ikke er fokuset. Men den velkjente totalen må passe med tid og familie.

- Det må være en kontrakt som tilsier at jeg har muligheten til å satse videre. Skal jeg være med er det ikke bare for å være med, men for å bidra til at Byåsen gjør det bra.

Solid erfaring

Molid startet håndballkarrieren i Byåsen, og det var som Byåsen-spiller hun først ble landslagsspiller. Hun tok EM-gull i 2010 og VM-gull i Brasil året etter. Siden har hun vunnet serien og cupen med Larvik, og var med på et nytt VM-gull i 2015. I tillegg har hun en OL-bronse fra 2016.

Det er med andre ord en rutinert bakspiller som kommer hjem dersom partene skulle komme til enighet. Noe også Molid tror de gjør-

- Det er bare at vi må snakke sammen og finne ut hvordan kabalen kan legges til rette. Men når begge vil, ser det jo veldig positivt ut, sier hun.