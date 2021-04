Årsmøte bestemte satsing på kvinnelag i Start. Nå venter de lokale klubbene i spenning

Start skal jobbe for å få et kvinnelag under klubbens navn. Men veien videre er fortsatt usikker.

Gimletroll-jubelen kan bli i Start-drakt fra neste sesong om de får det som de vil. Her er det Emma Sannæs Kristiansen (sittende) som blir gratulert med 4-0-scoringen mot Øvrevoll Hosle 2 av June Tønnesland Johansen Foto: Anders Jensen/arkiv Lokalsporten

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi har hatt dialog over lang tid, men aldri kommet langt nok til å iverksette noe. Vi er litt redd for at vi nå må begynne på nytt med et nytt styre og ny sammensetning i Start. Jeg er usikker på hvor høyt dette er på prioriteringslisten, sier Tyge Carlsen.

Han er daglig leder i Gimletroll, som per i dag har det høyest rangerte kvinnelaget i Kristiansand.

I flere år har det vært diskusjoner om en kvinnesatsing i Start. På årsmøtet for noen uker siden ble det vedtatt at styret får fullmakt til å «fortsette arbeidet når det igjen er mulig».

Les også Start-spissen imponerer i ny posisjon: – Han har jobbet beinhardt

– Kommer til å gjøre vårt

Korona skal ha vært grunnen til at arbeidet foreløpig har blitt lagt på is. Årsmøtet vedtok at «målet er en egen avdeling for jente/kvinnefotball i IK Start på lik linje med gutte/herrefotballen.»

– Vi kommer til å gjøre vårt for å sette i gang prosessen. Det er jobbet godt og lenge med dette, sier Carlsen.

I september i fjor møttes representanter fra Start og flere lokale klubber for å diskutere en mulig satsing. En modell som har blitt diskutert er den samme som Odd gikk for.

Der ble det opprettet en ny klubb under Odds navn, som overtok lisensen til 2. divisjonsklubben Fossum. En mulighet i Kristiansand er at Start overtar Gimletrolls lisens i samme divisjon.

– Vi har stilt den til disposisjon, men dette må man være enig om. Noen starter i 4. divisjon, men jeg ser fordeler med å starte så høyt som mulig, sier Tyge Carlsen.

– Hvilke fordeler?

– Det handler om å tiltrekke seg de riktige personene på trener- og spillersiden. At når man først setter i gang med noe så blir det gjort ordentlig, sier Carlsen, og påpeker at man må ha med seg de lokale klubbene på en ny satsing.

– Vårt fokus er i Grimstad

Flere eliteserieklubber på herresiden har etablert damelag, enten som en del av den opprinnelige klubben eller slik Odd har gjort det.

I dag er det Amazon Grimstad som er det høyest rangerte kvinnelaget på Sørlandet. 1. divisjonsklubben var også med på samtalene i fjor.

Amazon Grimstad med Kelsey Hood (t.h) er for tiden det høyest rangerte laget på kvinnesiden i Agder. Foto: Jan Skaregrøm

– Vi ble kalt inn der for å drodle litt. Så forsvant det i korona og andre ting. Som klubb har ikke vi tatt noen stilling til det. Vi har vårt fokus i Grimstad, så må man ta stilling til det om det eventuelt kommer noe, sier styreleder Kari Eliana Hjembo i Amazon.

– Men vi er helt avhengig av å samarbeide på Sørlandet for ikke å miste spillere, sier Hjembo.

– Er det plass til to toppklubber på kvinnesiden på Sørlandet?

– Nja. På sikt er det kanskje det. Men det er viktig at man tenker utviklingstrappa. Vi må få til et godt samarbeid uansett hvem man er, sier Hjembo.

– Vi venter i spenning

Randesund er den største idrettsklubben i Kristiansand, med et damelag i 3. divisjon. De vil veldig gjerne samarbeide med Start.

– Vi venter i spenning og er positive til å få til noe her. Så er vi avhengig av at det blir på idrettens premisser og at det blir noe som gagner sørlandsfotballen. Så må Start ville det, sier Sten Pedersen, leder av fotballstyret i Randesund.

– Hvordan kan en slik satsing se ut?

– Vi er veldig fornøyd med måten Start har løst guttesatsingen de siste årene. Hvordan Randesund har bidratt og hva vi har fått tilbake. Det har de løst på en utmerket måte og vi tror at det samarbeidet er nøkkelen til suksess, sier Pedersen.

Andreas Nielsen, styreleder i IK Start, sier det nye styret skal diskutere saken onsdag. Han vil vente med å kommentere saken til møtet er gjennomført.