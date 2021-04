August (20) lurte hele Glimt-forsvaret – beskjeden til sjefen er klar

PROFIL: August Mikkelsen viste gode takter mot Bodø/Glimt. Mats Torbergsen / NTB Scanpix

August Mikkelsen er lei av benketilværelsen. Nå mener han at han er klar for å spille langt mer for «Gutan».

