Kampanje: Rettighetskampen kan gi norsk fotball over 4 milliarder kroner

Kampen om fotballrettighetene kan ende med en prislapp på over 4 milliarder kroner. TV 2 er i føringen mot alliansen Altibox og Telenor, hevder Kampanje.

Det er store summer i sving når det forhandles om fotballrettighetene i Norge fra 2023. Her blir Bodø/Glimt intervjuet etter at seriegullet var sikret. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Budfristen om fotballrettighetene gikk ut 1. desember. Ifølge Kampanje står kampen nå mellom TV 2 og distribusjonsalliansen Telenor og Altibox. Fotballrettighetene som er til salgs, gjelder fra 2023 og strekker seg over seks år.

Forrige runde endte med at Discovery sikret seg rettighetene til Eliteserien og 1. divisjon for herrer til en pris på 400 millioner kroner i året, eller en samlet verdi på 2,4 milliarder kroner over seks år.

Kampanje opplyser også at det er TV 2 som har kuppet forhandlingsprosessen ved å sikre seg en forhandlingsrett på oppløpet. I tillegg skal kanalen ha fristet med at NRK skal sende en tippekamp på lørdag fra Eliteserien.

Rettighetssjefen i Norges Fotballforbund og lederen av forhandlingsutvalget til Fotball Media, Knut Kristvang, vil ikke kommentere budprosessen.

Pakken med norsk fotball inneholder herre- og kvinnefotball fra Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon, lavere divisjoner, cup og aldersbestemte landslag.