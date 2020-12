Norsk fiasko på stafetten: – Dette er vondt

Norge strevde fra start til slutt på stafetten. Knall, fall, og en rekke bomskudd sørget for en fullstendig helsvart dag i Finland, hvor Sverige gikk til topps.

KNALL OG FALL: KRISEDAG: Karoline Knotten gikk på trynet på første etappe. Norge slet tungt og havnet langt bak i mål. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / Lehtikuva

Norge er regjerende verdensmester på stafett, men klarte ikke å hevde seg i toppen i Kontiolahti. I stedet ble det en katastrofal dag i sporet og på standplass for de seiersvante kvinnene.

Norge havnet på 13.-plass på stafetten i Hochfilzen i 2016/17-sesongen, deres svakeste resultat per dags dato. I Kontiolahti endte de til slutt på 8.-plass.

Karoline Knotten, som har én pallplass denne sesongen, åpnet for Norge i de finske skoger. Hun fikk tidlig problemer i det tettpakkede feltet, og deiste i bakken etter kontakt med flere konkurrenter, like før første skyting. Fallet så ut til å prege 25-åringen, som måtte bruke samtlige ekstraskudd for å fylle blinkene.

Knotten unngikk ekstrarunde, men avstanden til teten var brått blitt stor. På andre skyting fortsatte problemene, og det virket som noe var galt med våpenet. Knotten måtte fylle på i magasinet før alle skuddene var brukt, og slet i tillegg med å få nye patroner på plass.

– Det er sjelden jeg bruker ordet mareritt om idrett, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er forferdelig vondt å se på, supplerte Ola Lunde.

Den tunge førsteetappen la et nærmest umulig grunnlag for norsk suksess, og det var en tydelig preget Knotten som stilte til intervju med NRK underveis Tiril Eckhoffs etappe.

– Dette er vondt. Jeg får det ikke til i dag, det skjer litt mye tull ute i løypen. Jeg krasjer skikkelig inn til skyting. Alt gikk feil, egentlig, sa Knotten.

– Beklager til alle hjemme og alle jentene som mister hele opplevelsen av å gå stafett, avsluttet hun.

Eckhoff var langt unna å tette luken opp til teten. For på sin andre skyting havnet hun ut i tre strafferunder etter en grusom serie på standplass.

– Jeg tok en råsjanse, men det gikk ikke. Vi gikk skikkelig på trynet, så får vi reise oss igjen, sa Eckhoff til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold fylte begge seriene ved hjelp av noen ekstraskudd, men Marte Olsbu Røiseland kjempet kun for egen ære på siste etappe.

De svenske kvinnene har levert på et jevnt, høyt nivå denne sesongen, og var favoritter før lørdagens stafett. Nabolandet skuffet ikke, og tok en overbevisende seier. Det var Sveriges første stafettseier siden januar 2011.

Søndag er det kvinnenes tur til å gå jaktstart. Herrene skal prøve seg på stafett.

