Lewandowski vant FIFA-prisen som årets spiller

Bayern München kapret en råsterk trippeltriumf i 2020 – og kanskje var det ikke så overraskende at lagets suverene toppscorer Robert Lewandowski (32) overtar tronen som verdens beste fotballspiller.

DIGITAL UTDELING: Programlederne Ruud Gullit (til venstre foran) Reshmin Chowdhury ser FIFA-president Gianni Infantino gi trofeet til Robert Lewandowski. Foto: Valeriano Di Domenico / POOL FIFA/Getty

Polakkens foreløpig siste fulltreffer er å overgå superduoen Lionel Messi (33) og Cristiano Ronaldo (35) i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sin kåring av verdens beste fotballspiller for 2020 («The Best»).

Lewandowski hadde vanvittige 55 mål på 47 kamper for 2019/20-sesongen, noe som var med på å ta Bayern til klubbens 30. seriemesterskap, cupmesterskap nummer 20 – og den sjette Champions League-tittelen. I høst har han fulgt opp med 15 mål på 11 kamper i Bundesliga så langt, pluss tre i Champions League.

– For hele verden har dette var et tøft år, så det var et stort lyspunkt da vi vant Champions League-finalen, sier 32-åringen etter å ha fått overrakt trofeet fra president Gianni Infantino.

Prisen må ikke forveksles med «Ballon d’Or», «Gullballen», som i uåret 2020 er blitt besluttet at ikke blir delt ut.

Borussia Dortmunds stjerneskudd Erling Braut Haaland (20), Barcelona-proffen Caroline Graham Hansen (25) og Lyon-spiss Ada Hegerberg (25) var nominert som kandidater til årets lag, men ingen av de tre norske kom inn i de to elleverne.

Fakta Vinnerne i FIFA-kåringen for 2020 Årets mannlige spiller: Robert Lewandowski (Bayern München/Polen) Årets mannlige keeper: Manuel Neuer (Bayern München/Tyskland) Årets trener herrelag: Jürgen Klopp (Liverpool) Årets mål: Son Heung-min for Tottenham mot Burnley Årets kvinnelige spiller: Lucy Bronze (Lyon/Manchester City/England) Årets kvinnelige keeper: Sarah Bouhaddi (Lyon/France) Årets trener kvinnelag: Sarina Wiegman (Nederland) Årets lag, menn: Alisson (Liverpool) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Alphonso Davies (Bayern München) – Joshua Kimmich (Bayern München), Kevin de Bruyne (Manchester City), Thiago Alcântara (Bayern München/Liverpool) – Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern München), Cristiano Ronaldo (Juventus). Årets lag, kvinner: Christiane Endler (Paris Saint-Germain) – Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (Lyon), Millie Bright (Chelsea), Tobin Heath (Portland/Manchester United), Veronica Boquete (Utah/Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Megan Rapinoe (OL Reign), Delphine Cascarino (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal), Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea). Les mer