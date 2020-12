Nagelsmann var forberedt på Solskjærs grep: – Vi hadde en plan

(Leipzig – Manchester United 3–2) Ole Gunnar Solskjær gjorde som han ofte gjør i storkamper – og endret formasjon. Det overrasket ikke Julian Nagelsmann.

THE WINNER TAKES IT ALL: Julian Nagelsmann triumferte, mens Ole Gunnar Solskjær tuslet slukkøret i garderoben. Foto: ANNEGRET HILSE / POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg ser aldri på det som en taktisk triumf. Når man er manager for et lag på profesjonelt nivå må man se at det er spillernes spill, svarer Nagelsmann på VGs spørsmål.

Ole Gunnar Solskjær valgte nemlig å starte kampen med tre midtstoppere, slik han har gjort i flere store kamper tidligere.

Les også Solskjær og United utslått av Champions League: – Juniorfeil!

Etter kampen tok Manchester Uniteds norske manager selvkritikk for at laget hans ikke var godt nok forberedt fra start i 2–3-tapet mot Leipzig.

– Vi spilte ikke bra nok som lag. Det er alltid managerens ansvar å få alle klare. Vi visste at de ville angripe og slå innlegg inn i boksen. Dessverre slapp vi inn to mål tidlig og kom aldri i gang, sier Solskjær på pressekonferansen.

United lå under 0–3, men kunne utlignet til 3–3 like før slutt:

Mens Solskjær har blitt manager etter en stor spillerkarriere, fikk Julian Nagelsmann sin første managerjobb i Hoffenheim som 28-åring.

Tyskeren, som nå er 33 år, lar seg ikke lokke utpå for å snakke om de vidt ulike bakgrunnene til de to managerne, men sier at laget hadde en mistanke om hvordan United ville spille.

– Det er viktig å ha en plan og at spillerne forstår det. I går snakket vi om at det var mulig at de spilte med tre bak som mot PSG eller Chelsea. Vi hadde en plan som var ganske lik som den hvis de spilte med fire, men med små justeringer, sier Nagelsmann.

– Det spiller ingen rolle om det var en taktisk triumf eller ikke, sier han.

NEDTUR: Ole Gunnar Solskjær & Co. er ute av Champions League – og fortsetter videre i Europa League. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS / NTB

Solskjær-kritikk

Flere eksperter er kritiske til Manchester Uniteds inngang til kampen – og mener nordmannen bommet taktisk.

– Dette resultatet ser ikke bra ut for Solskjær. Hadde de tapt 0–3, hadde man kunne sagt at Leipzig var et bedre lag. Når han endrer på laget og de kommer tilbake på den måten, viser det bare at han traff fryktelig feil, sier Paul Merson i Sky Sports’ studio.

– Manchester United er ute av Champions League etter at Ole Gunnar Solskjær bommet fullstendig på taktikken mot Leipzig, skriver Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Morten Langli kommenterte at United ble rundspilt i første omgang:

Fotballskribenten Sam Pilger, som skriver for blant andre Forbes, FourFourTwo og The Athletic, tar i bruk sterke ord.

– Solskjær må betale for den feige avgjørelsen om å stille opp med fem bak og to sittende midtbanespillere, og klarer likevel å være vidåpne bak og forferdelige defensivt, skriver han på Twitter.

FEIRING: Justin Kluivert ble løftet i været av Marcel Sabitzer etter at sønnen til Nederland-legenden Patrick Kluivert hadde satt inn 3–0 på RB Arena i Leipzig. Foto: Jan Woitas / DPA

– Vi utnyttet rommene vi fikk

Selv om Nagelsmann ikke ville kalle det en «taktisk triumf», forklarer han detaljert om hvordan de hadde analysert hvor de kom til å ha overtall og utnytte Uniteds svakheter.

– Vi spilte veldig bra og gjorde det veldig vanskelig for Manchester United å forsvare seg, sier tyskeren.

Les også Sørloth om den tøffe starten i Leipzig: – Mange kilo av skuldrene

– Vi utnyttet rommene vi fikk. Vi holdt ballen bra i laget og hadde flere gode, vertikale spillvendinger. Vi visste at de måtte løpe veldig raskt om de skulle klare å dekke de rommene vi angrep, sier Nagelsmann.

PRAT: Ole Gunnar Solskjær og Julian Nagelsmann før kampen. Foto: Jan Woitas / DPA / NTB