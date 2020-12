Fjerdedommeren etter skandalekampen: – Jeg sa det, jeg sa det

I sin forklaring til både Basaksehir- og PSG-spillerne innrømmer Sebastian Coltescu at han brukte ordet «negru».

FORKLARTE SEG: Fjerdedommer Sebastian Coltescu forklarer seg overfor Basaksehir-manager Okan Buruk. Foto: François Mori / AP / NTB

– «Negru» betyr svart. Forstår du? En svart spiller. Jeg sa det, jeg sa det, sa fjerdedommeren foran flere av spillerne og hoveddommeren ute på gresset på Parc des Princes i Paris, seks minutter etter at Champions League-kampen mellom Paris Saint Germain og Istanbul Basaksehir ble avbrutt.

Tidlig i første omgang ble Fredrik Gulbrandsen felt av PSGs Presnel Kimpembe, og det skapte voldsomme reaksjoner fra den tyrkiske benken. I tumultene som oppsto delte dommeren ut rødt kort til Basakeshirs assistenttrener Pierre Webo.

Men det stoppet ikke der. Webo og Demba Ba var rasende.

– Hvorfor sa du «negro», hvorfor sa du «negro», gjentok Webo flere ganger henvendt mot fjerdedommer Coltescu fra Romania.

Ifølge den rumenske journalisten Emanuel Rosu sa fjerdedommeren noe som kan oversettes med «Han svarte der borte. Gå og sjekk hvem han er. Han svarte der, det er ikke mulig å oppføre seg slik».

Det hele endte til slutt med at begge lagene gikk i garderoben etter drøyt ti minutter, og sent tirsdag kveld bekreftet UEFA at kampen spilles ferdig med nye dommere onsdag kveld kl. 18.55.

Demba Ba var fortsatt rasende etter at dommeren hadde forklart seg:

– Når du nevner en hvit person, du sier aldri «den hvite personen», du sier «den personen». Så hvorfor sier du det? Hør på meg nå. Når du snakker om en svart person, hvorfor sier du «den svarte personen».

RASENDE: Demba Ba kjøpte ikke forklaringen til fjerdedommeren. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS / NTB

Han var langt fra den eneste som reagerte. PSGs Kimpembe skal ha tydelig ha sagt til lagkameratene sine at de skulle forlate banen, mens Basakeshirs Mehmet Topal sa følgende idet han forlot banen:

– Dette er ikke fotball.

UEFA har uttalt at hendelsen skal etterforskes.

Flere fotballstjerner har etter skandalen i Paris vist sin støtte til Webo og tatt avstand fra all form for rasisme.

– Vi er ved et urovekkende bristepunkt. Det går ikke en uke uten en rasistisk hendelse. Vi er ved et punkt nå at noe må gjøres. Vi sier det hele tiden, men makten som finnes i fotballen må brukes til å ta et sterkt standpunkt, sier Rio Ferdinand, og henviste til at Millwall-fansen valgte å pipe da spillerne knelte i forbindelse med Black Lives Matter-markeringen før kampen mot Derby lørdag.

PSG-stjernene Kylian Mbappé og Neymar har begge ytret sin støtte på Twitter.

PS! Stillingen var 0–0 da kampen ble avbrutt etter 13 minutter. PSG er uansett videre til åttedelsfinalen i Champions League, etter at Manchester United tapte 2–3 mot RB Leipzig, men de må vinne kampen for å vinne gruppen.