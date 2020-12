Liverpool lekte seg mot Crystal Palace – vant 7–0

(Crystal Palace - Liverpool 0–7) Et Liverpool i fyr og flamme ydmyket Crystal Palace fullstendig lørdag formiddag.

OVERLEGNE: Liverpool feide Crystal Palace av banen med en solid syvmålsseier lørdag. Foto: CLIVE ROSE / X01348

Mohamed Salah startet kampen på benk for Liverpool og inn fra start kom Takumi Minamino. To minutter etter kampstart kunne Minamino juble for scoring og tidlig ledelse for Liverpool.

Og bortelaget var målkåte. Etter 35 minutter la Sadio Mané på til 2–0 før Roberto Firmino satte inn 3–0 like før pause.

Da dommeren blåste av kampen hadde Crystal Palace hele syv mål i sekken på samvittigheten. Å vinne med syv mål på bortebane har ikke Liverpool gjort noensinne i en ligakamp ifølge Opta.

– Vi er nådeløse i dag. Vi dominerer kampen i store deler, og vi utnytter sjansene vi får, sier kaptein Jordan Henderson etter kampen.

Han fikk også spørsmål om dette var Liverpools beste kamp denne sesongen.

– På noen måter er dette vår beste kamp i sesongen. Vi må bare jobbe hardt videre og holde fokus. Juleprogrammet er vanskelig, så vi kan ikke slippe oss ned, smiler Liverpool-kapteinen.

I andre omgang økte Henderson og Firmino ledelsen til 5–0 for bortelaget som dermed drev lekestue med Roy Hodgsons Crystal Palace.

Mohamed Salah kom også inn for Mané som virkelig viste sin misnøye med å bli tatt av banen etter 57 minutter.

Jürgen Klopp kunne i hvert fall gni seg i henda for byttet viste seg å gi flere scoringer. Egypteren hadde målgivende pasning på Firminos andre mål, og etter 81 minutter stanget han selv inn 6–0 for Liverpool.

Tre minutter senere hamret han like greit inn 7–0 for Liverpool på lekkert vis hvor han bøyde ballen opp i lengste hjørne.

KAPTEIN JORDAN: Liverpool-kaptein Jordan Henderson var én av fem målscorere da de møtte Crystal Palace. Foto: Justin Setterfield / POOL Getty

– Guttene skal være veldig stolt over hvordan de fikset dette resultatet. Det var tøft. Målforskjell er også veldig viktig etter hva som skjedde mot Aston Villa tidligere denne sesongen, smiler Jürgen Klopp etter kampen.

Han ble også gjort oppmerksom på at Liverpool satte klubbrekord med flest mål på bortebane.

– Det var første gang for oss, ja, og guttene setter rekorder. Det er fint, smiler den karismatiske tyskeren.

– Liverpool scorer mål i alle angrepsfasene, og de viser her hvorfor de er de soleklare regjerende mesterne, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb på TV 2-sendingen.

Dermed kunne Klopps menn juble for sesongen klart største seier, samtidig som de vil beholde tabelltoppen uavhengig av hvordan alle andre kamper denne runden går.

Forrige gang Liverpool vant med like overlegne sifre var da de møtte Spartak Moskva i desember 2017. Da vant de 7–0 mot det russiske laget i Champions League.

