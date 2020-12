Solbakken støtter Johaug-lege: – Forferdelig at det skulle skje ham

Fredrik Bendiksen (66) måtte gå av som landslagslege etter Therese Johaugs positive dopingtest i 2016. Ståle Solbakken (52) opplevde det som vondt å se sin nære venn i den vanskelige situasjonen.

ROSER BENDIKSEN: Ståle Solbakken omtaler Fredrik Bediksen som en bauta. Foto: Terje Bringedal, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg har kjent Fredrik siden han var min lege som spiller i HamKam i 1989. Siden var han lege for «Kamma» da jeg trente dem fra 2003 til og med 2005. Hele tiden og frem til i dag har han vært en god venn og støttespiller for vår familie, forteller Solbakken, landslagssjef for fotballherrene, til VG.

I et intervju Bendiksen har gjort med legeforeningens fagblad kommer det frem at han led av panikkangst og opplevde store påkjenninger som følge av Therese Johaug-hendelsen. Det var han som skal ha gitt langrennsprofilen kremen som førte til den positive dopingprøven. For Solbakken var det vondt å se hans nære venn ha det tøft.

– Det var forferdelig at det skulle skje akkurat ham. Odds på det fantes ikke ... Men han var «bunnærlig» og jobbet seg gradvis tilbake. Det er en tung bør å bære, men Fredrik er sterk og klar. Det vet alle, roser Solbakken.

Her forklarer Bendiksen seg om dopingsjokket på pressekonferansen i 2016:

– En bauta

Bendiksen har en imponerende CV. I tillegg til å ha vært lege for HamKam, har 66-åringen blant annet jobbet som medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, fotballandslaget for kvinner og skøytelandslaget.

Fra 1995 til 2003 jobbet Bendiksen også blant annet som administrerende direktør for Pfizer Norge. Erfaringene hans har Solbakken lent seg på i sin egen trenerkarriere.

– Jeg har brukt ham jevnlig som sparringspartner på ledelse i alle mine år som trener. Han er en fantastisk lege og sparringspartner - og en enda bedre person. Han er en bauta på alle måter, forteller Solbakken, som har en imponerende karriere bak seg.

Nå skal han forsøke å ta Norges fotballherrer til VM i 2022 og EM i 2024.

Noen tok kontakt - andre ikke

Bendiksen har fortalt at han ble grepet av panikkangst etter en pressekonferanse i Oslo hvor han og Johaug forklarte seg om dopingsaken. Den erfarne legen skal ha holdt seg innendørs på Hamar i stor grad og i begynnelsen kun gått turer med kona på kveldstid.

Da var det godt å få støtte fra personer som Solbakken.

– Veldig mange har tatt kontakt, både i den akutte fasen og senere. Og så er det noen som du kanskje ville forventet at hadde tatt kontakt, som ikke har gjort det. Det syns jeg var sårt. Men sånn er det i noen situasjoner i livet, det skiller vannet litt. Det fikk jeg en tydelig erkjennelse av, forteller Bendiksen til Tidsskriftet.

Roser skiforbundet

Bendiksen gikk av som lege etter Johaugs positive dopingtest som førte til at en av Norges største idrettsstjerner ble utestengt fra all idrett i 18 måneder.

Likevel opplever han at skiforbundet var redelige med ham.

– Til dags dato har jeg aldri hørt et vondt ord fra noen i Skiforbundet. Ledelsen der har tatt kontakt med jevne mellomrom for å høre hvordan det går. Det har betydd masse. De vet jo veldig godt hvor glad jeg var i jobben, og at jeg synes dette var fryktelig tungt. De har vært svært omtenksomme, sier Bendiksen.

På den nærmest historiske pressekonferansen på Ullevaal stadion, var også pressesjef Espen Graff.

– Flere i Skiforbundet har hatt jevnlig kontakt med Fredrik i en krevende tid for alle involverte, skriver Graff i en SMS til VG onsdag morgen.

VG har kontaktet Johaugs manager, Jørn Ernst, med spørsmål om langrennsstjernen ønsker å kommentere Bendiksens nylige intervju. Vi har foreløpig ikke fått svar.