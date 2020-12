Stygge skader overskygget solid Oilers-seier: - Det er sånt som ikke skal skje

Stavanger Oilers tok sin syvende strake seier da de slo MS, men seieren kan fort ha blitt dyrkjøpt. Hele fire mann måtte forlate isen med skader.

Joey Martin trengte støtte for å komme seg av isen. Han var ikke det eneste offeret når MS begynte å spille stygt. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Manglerud Star - Stavanger Oilers: 1–4

OSLO: Oilers fortsetter jakten på tabelltopp, og de var i realiteten aldri truet da de møtte MS. Det kan imidlertid ha kostet mer enn det smakte for Nicolai Bryhinsveen, Joey Martin, Chad Costello og Andre Strandborg måtte alle gå i garderoben med skader.

– Akkurat nå har jeg ikke full oversikt, men tre mann er på legavakta. Nico fikk et kutt under øyet mens Chad fikk en smell i kneet. Andre er jeg usikker på, men han ser ut til å klare seg bra. Joey har vondt i benet, så det må vi få sjekket senere, er rapporten fra Juha Kaunismäeki.

Det var i tredje periode det utartet på isen og det kokte også over for Kaunismäeki da Strandborg ble taklet stygt. Da ble det slengt gloser som ikke egner seg på trykk over mot MS-benken.

– Det var en rotete kamp som ble stygg, og den siste taklingen... Det er sånt som ikke skal skje i den situasjonen. Det er derfor jeg reagerer over mot benken, men men det er i hvert fall viktige tre poeng.

Fartsfylt fra første dropp

Som vanlig ble det full fres fra start når Oilers møtte MS. Oslo-laget går som regel ut i hundre og denne torsdagen var intet unntak. Oilers var imidlertid med på leken, eller i hvert fall nesten alle.

For kun fem minutter ut i kampen hadde Brady Brassart noen blytunge sekunder. Først kjørte han en interference på MS sin keeper og mens det var avventende utvisning gjorde han det samme på Robin Haglund. 2+2 og fire minutter i undertall for Oilers.

– Det setter jo tonen for matchen, men når vi klarer å ri av den så gir det energi til hele laget. Så jobber vi bare på derfra, slår Daniel Rokseth fast.

Det førte naturlig nok til et kraftig press fra MS, men selv med gode sjanser kom ikke scoringen. Det takket være flere meget bra redninger av Henrik Holm.

Etter hvert tok Oilers mer og mer over, og sjansene ble større og større. Både Dan Kissel, Joey Martin og Brassart brant sine forsøk før det stemte for Simen Talge. Oilers opp i 1-0 etter kvarteret.

– Det var etterlengtet! Jeg har ventet lenge nå og hadde jo ikke scoret denne sesongen, så det var veldig godt! Nå er det bare å bygge videre på det, sier Talge som er klar på at poengene må komme.

– Vi unge vil jo være med å bidra vi også. Med mer enn taklinger og enkelt spill. Vi kan ikke bare holde på å være med og være fornøyde med å spille for Oilers. Vi må score mål!

Simen Talge jublet innbitt etter å ha sendt Oilers i føringen mot MS. Her jaktes han av Sander Hurrød. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Resten av perioden bølget frem og tilbake med noen muligheter begge veier, men uten uttelling.

Rokseth scorer «alltid» i garasjen

Også andre periode startet med høyt tempo, men ingen av lagene produserte noe særlig sjanser. Det bølget frem og tilbake uten avslutninger. Det gjorde at Nicolai Bryhinisveen bestemte seg for å ta pucken i egen kølle.

Backen dro av et par mann og skled inn i sonen før han fikk en kølle opp i ansiktet. Han gikk ned for telling, men kom seg på skøytene og skled i garderoben for egen maskin. Hendelsen sørget for 2+2 på Sander Boroczky og fire minutter overtall for Oilers.

Nicolai Bryhnisveen ble liggende på isen etter å ha fått en kølle i ansiktet. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Det ble benyttet på beste vis da første dropp ble vunnet og Daniel Rokseth dunket pucken i nettet fra blå. Slik han pleier nå han besøker barndomsklubben.

– Det er alltid moro å komme hit vet du. Jeg har tilbrakt noen timer i den hallen her og det er alltid kult å møte gamle kompiser, smiler Rokseth.

Perioden forstatte med stor Oilers-dominans og MS var knapt inne i offensiv sone. Dermed ble det bare et spørsmål om tid før neste scoring skulle komme. Markus Vikingstad, som selv mener han burde produsere mer, fikk en enkel jobb da han var først på en retur.

Oilers gikk dermed opp i 3-0 rett før andre pause.

Daniel Rokseth trives mot barndomsklubben og scoret nok en gang i Manglerudhallen. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Flere stygge episoder

Tredje periode ble som ventet en transportetappe for Oilers sin del og det så lenge ut til å gå fredelig for seg. Mot slutten begynte imildertid stemningen å bli dårlig og det ble styggere og styggere.

Først gikk Joey Martin ned ved vantet skrikende i smerte etter en takling. Mens han lå nede satt riktignok Tommy Kristiansen pucken i nota, men jubelen var behersket.

Martin ble etter hvert stablet på skøytene og støttet i garderoben.

Kun minutter senere ble Andre Strandborg offer for en voldsom takling i midtsonen og unggutten ble liggende på isen. Også han trengte hjelp for å komme seg på bena.

– Det er ikke noe hyggelig å se når lagkamerater, eller motstandere, blir skadet. Så vi får håpe det går bra med dem og at de kommer raskt tilbake. For vi trenger alle mann, slår Rokseth fast.

– Hvordan var stemningen på isen?

– Jeg følte egentlig ikke at det var så mye stygt spill og etterslengere, men nå har jeg ikke sett taklingen på Strandborg. Så jeg vet ikke, men det var ikke så stygt eller si kampen.

Patrick Ulriksen tok affære da Alexander Kristiansen skadet Andre Strandborg. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Samtidig kokte det over for Patrick Ulriksen som gikk over hele banen for å ta synderen, Alexander Kristiansen. Det endte med utvisning på begge to.

Helt på tampen scoret MS et trøstemål mens Oilers slikket sårene. Så får vi ser hvor mange som kommer seg til lørdagens viktige kamp mot Storhamar.

– Det blir to tøffe kamper. Forhåpentligvis har vi klart å bygge opp selvtillit til å klatre skikkelig på tabellen. Så det blir utrolig spennende, sier Rokseth.

– Seierstoget ruller bra på nå. Hvor er endestasjonen?

– Den er på topp den! Det er selvsagt dit vi skal!

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Stavanger Oilers 1-4 (0-1, 0-2, 1-1)

Fjordkraft-ligaen 15.serierunde

Manglerudhallen

Skuddstatistikk: 29-37

Utvisningsminutter: 44-12

Mål: 0-1 Simen Talge (Ulriksen, Strandborg) (15:13), 0-2 Daniel Rokseth (Kissel, Kristiansen) (28:26), 0-3 Markus Vikingstad (Meyer, Morley) (38:10), 0-4 Tommy Kristiansen (Kissel) (56:42), 1-4 Drew O’Connor (Christensen, Trygg) (59:23)

Dommere: Mads Frandsen og Tommy Søstumoen

OILERS’ LAG

Målvakt: Henrik Holm

1. rekke: Dan Kissel, Markus Vikingstad og David Morley

2. rekke: Markus Søberg, Brady Brassart og Chad Costello

3. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Simen Talge

4. rekke: Magnus Hoff, Joey Martin og Tommy Kristiansen

1. backpar: Daniel Rokseth og Andreas Klavestad

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Patrick Ulriksen og Kristian Østby

Ekstra back: Jeppe Meyer