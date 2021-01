Landslagssjefen er usikker på om noen har hoppet bedre enn Norges supertalent

Eirin Kvandal (19) er klar for sin andre verdenscuphelg.

Eirin Kvandal tok en suveren seier under NM i Granåsen tirsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Det har lenge vært en dårlig bevart hemmelighet: Hopp-Norge har høye forventninger til Eirin Kvandal. Denne uken viste talentet hvorfor. Hopperen fra Mosjøen tok et suverent NM-gull i Granåsen. Oppvisningen fikk landslagssjef Christian Meyer til å ta i bruk store ord.

– Jeg er usikker på om det er blitt hoppet bedre av noen kvinner tidligere, sa han.

– Jeg tenker at det er store ord. Jeg vet ikke hvorvidt det er sant, men det er veldig hyggelig å få den støtten fra ham. Jeg skal bare fortsette med mitt, sier Eirin Kvandal til Aftenposten.

19-åringen vedgår at hun overrasket seg selv i NM.

– Eller, overrasket og overrasket. Jeg har lagt ned jobben som kreves.

Det har krevd betydelig med innsats. Kvandal ble født med skoliose, en genetisk feil som gjør at ryggraden går i en slags s-formet kurve. I desember 2018 ble hun operert. Det tok syv timer. Kvandal lå en uke på sykehuset. I dag hopper hun med to metallstenger i ryggen. I 2019/20-sesongen var hun tilbake i bakken. «Comebacket» endte med lagsølv i junior-VM.

Før jul debuterte Mosjøen-hopperen i verdenscupen i Ramsau. Der ble debutanten nummer 33. Denne helgen er det duket for lagkonkurranse og et individuelt renn i Ljubno i Slovenia.

Veien dit var bokstavelig talt humpete.

Fakta Eirin Kvandal Alder: 19 år (født 12. desember 2001). Fra: Mosjøen. Bosted: Trondheim. Meritter: Gull i NM 2021. Sølv i lagkonkurransen i junior-VM i 2019. Aktuell: Deltar denne helgen i verdenscupen i Ljubno i Slovenia. Les mer

Dramatisk reise til Slovenia

Hoppjentene kjørte fra tyske München til Ljubno i to biler.

– Google Maps tok oss over et fjell der ingen andre kjørte. Da vi var ti minutter unna hotellet, kom vi til en vei som var sesongstengt. Omveien tok to timer ekstra, forteller Maren Lundby.

– Så ble vi stående fast i den siste bakken før vi kom frem. En lokal mann med traktor måtte dra oss opp. Vi brukte i alt ni timer på reisen, istedenfor fem timer.

Kvandal satt i en annen bil enn Lundby, men slapp heller ikke unna trøbbel.

– Vi måtte også snu på et fjell og kjøre litt tilbake. Vi berget oss også.

Denne sesongen er Kvandals første på hopplandslaget. Foto: Geir Olsen / NTB

Skitrøbbel

Vel fremme har Kvandal og Lundby rettet blikket mot helgen.

– Jeg ønsker bare å få til god hopping. Nå har jeg også slitt med å få skiene mine, så vi får se hvordan jeg takler å hoppe på et annet par, sier Kvandal før helgens konkurranser i Ljubno.

Det er ikke bare landslagssjefen som skryter av henne. Det gjør også Lundby.

– Det var ikke overraskende at hun kan få til sånne hopp (som i NM). Både Eirin og Thea (Minyan Bjørseth) har tatt veldig store steg. Det er veldig gøy at det kommer opp nye.

Lundby har lagt bak seg en trøblete treningsperiode i høst. I tre og en halv måned hoppet hun omtrent ikke, hverken i hoppbakken eller på barmark. I NM ble hun nummer fire.

– Det er nok en litt annen oppladning som gir utslag. Jeg føler ikke at jeg er der jeg ønsker å være ennå. Da blir det som det blir. Det er høyt nivå på norgeseliten og verdenseliten.

– Jeg har hatt en trå start på sesongen, men målet er VM i Oberstdorf.