Desperat etter å se denne gutten lykkes

KOMMENTAR: Unge, lokale spillere har en lang vei til fast plass på TIL i 2021. Med ett unntak.

I GANG: Her er August Mikkelsen (foran) i duell med Daniel Berntsen i Skarphallen onsdag formiddag. Foto: Ronald Johansen/iTromsø.

Rune Robertsen iTromsø

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Karriereveien mot toppfotballen har ikke vært enkel for 20 år gamle August Mikkelsen. Gutten fra Gammelgård på fastlandssiden i Tromsø har gjennom oppveksten ofte blitt undervurdert på grunn av høyden. Men motstanderne har merket at 168 centimeter høye Mikkelsen har vært der, når han har knust dem i duellene, eller passert dem med ballen i beina.

I fjor fortalte han historien om hvordan han i yngre år opplevde at motstanderne lo av han fordi han var så liten i vekst. Det er heldigvis et tilbakelagt stadium. Ingen ler lenger. Tvert imot er det heller et spørsmål om hvor langt Mikkelsen skal nå. Sist sommer signerte han en ny langtidskontrakt med TIL, med gode ord fra klubbhold om hvor spennende han er.

Med denne bakgrunnen kom Mikkelsen spaserende inn i Skarphallen til Gutans første fotballtrening i 2021 onsdag formiddag. Sammen med resten av laget lekte han litt med ballen på kunstgresset, før hovedtrener Gaute Helstrup nesten på slaget klokka 11.00 ga spillerne beskjed om å varme opp.

Underveis på iTromsøs direktesending, i anledning TILs oppstart i det som blir comeback-året i Eliteserien, snakket vi om hvordan laget ser ut per i dag. Og inne på det laget var August Mikkelsen.

Da treningen var over, skulle en rekke av spillerne, samt hovedtrener Gaute Helstrup, inn på den samme sendingen til kollega Øyvind Sivertsen for å snakke om status, og forventninger til de spennende månedene som venter. Selv huket jeg tak en munnbindkledd Helstrup for å høre om hans forventninger til nettopp Mikkelsen.

TIL-sjefen la ikke skjul på at Mikkelsen er den som ligger nærmest av de lokale ungguttene til å ta en fast plass på laget. Ikke så rart. Der vi tidligere år har hatt flere lokale spillere i alderen 18 til 22 år i stallen er det nå ikke så mange av dem igjen. I tillegg til Mikkelsen er 18 år gamle Tobias Hafstad en kandidat. Men sistnevnte er i realiteten langt unna en plass der han konkurrerer som midtbanespiller.

I flere år kunne TIL vente på at «gullgenerasjonen» av spillere født i 1996 skulle slå igjennom. Kjente navn som Jostein Gundersen, Runar Espejord og Mikael Norø Ingebrigtsen. Disse gutta er nå blitt voksne menn, og fyller 25 år inneværende sesong, og går på ingen måte inn i kategorien talenter. I tillegg fantes spillere som nå 20 år gamle Marcus Holmgren Pedersen, Sigurd Grønli og August Mikkelsen.

Holmgren Pedersen ble solgt til Molde for snart ett år siden, og TIL valgte ikke å forlenge avtalen med Grønli. Uten at dette skal legge press på Mikkelsen er faktum likevel at han langt på vei er alene i å være den lokale og unge spilleren som har mulighet til å slå igjennom.

Det er fortsatt minst ett år eller to frem i tid før spillere som Jesper Robertsen (16) og Runar Norheim (15) kan regnes med som kandidater til å komme i samme posisjon som Mikkelsen er i per i dag.

Denne vinteren er ikke første gang vi ser store forventninger til August Mikkelsen. Både vinteren før 2019- og 2020-sesongen var Mikkelsen snakket om i kategorien av dem som kunne ta seg inn på A-laget.

Rune Robertsen, sportsredaktør og kommentator, iTromsø Foto: Ronald Johansen/iTromsø

Jeg satt inne på den solfylte arenaen i Marbella, da August Mikkelsen for alvor presenterte seg i TIL-drakten. I februar 2019 visste ingen at TIL noen måneder senere skulle rykke ned i 1.-divisjon. Og på treningsleiren i Spania var det stor spenning knyttet til hva Mikkelsen kunne levere. Med Mikkelsen på den ene vingen, og Holmgren Pedersen på den andre, var det noe ungt og friskt over de da 18 år gamle talentene.

Spørsmålet er hvor langt TIL skal gå i å satse på sitt lokale alibi. Tross alt har de tidligere ivrig fortalt at de er best i Norge på egenproduserte spillere. For TILs troverdighet som lokal utviklingsklubb ser det ikke bra ut når laget kun består av eldre spillere, lokale eller ei.

Derfor er det ikke dumt å tenke tanken på å hente talenter sørfra, men TIL er først og fremst en klubb for spillere fra landsdelen. Det er også slik at hvis TIL skal kunne selge spillere videre er mange utenlandske klubber opptatt av å hente spillere sent i tenårene som gjerne skal ha en solid mengde A-lagserfaring.

Simo Valakari ble til slutt en meget omstridt mann i Tromsø, men én interessant ting etterlot han seg. Hva som skjer med en ung spiller, når han får mye tillit over tid. At det var hans egen sønn er en annen sak.

Faktum var likevel at da 19 år gamle Onni Valakari spilte bortimot 40 kamper uten å bli benket. Han feilet mye i starten, men tok steg. Etter rundt ett år i klubben startet han å levere for alvor, og ble solgt videre til Kypros. Det hadde neppe skjedd med bare noen minutter her og der.

Å kvotere inn spillere er egentlig ikke en holdbar løsning. Men modellen der unge spillere matches inn i laget gjennom mye spilletid er en velkjent modell lenger sør, både i Norge og Europa. Det blir derfor opp til TIL å velge om denne modellen er noe de vil teste. Og om de i videreførselen av dette tror Mikkelsen kan ha nok potensial til å bli så god som de tror.

Hvis det ikke finnes jevnlig tilsig av slike kandidater, må TIL se på om akademiet har sviktet sin hovedoppgave, som er å levere konkurransedyktige spillere inn i A-laget. Uansett er det avgjørende hva som skjer i det øyeblikket disse juniorene kommer inn blant de store gutta.

Talenter som August Mikkelsen blir de neste store profilene, hvis de slår igjennom. Og denne sesongen trenger TIL, aller mest for egen del, å se at han lykkes.