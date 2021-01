Spania-forbannelsen fortsetter: Norge på hodet ut av VM etter Sagosen-skade

Det norske herrelandslaget i håndball hadde ikke vunnet på 17 kamper mot Spania før VM-kvartfinalen. Nå er rekken forlenget til 18.

Sander Sagosen måtte se store deler av VM-kvartfinalen mot Spania fra benken. Foto: Petr David Josek / AP POOL

Spania – Norge 31–26

24 år. 16 tap. En uavgjort. Det var den norske beholdningen mot Spania siden sist Norge slo dem i november 1997. Men nå var tiden inne for å bryte den forferdelige statistikken mot de regjerende europamesterne, mente både spillere og eksperter. Slik ble det ikke.

For Spania ledet VM-kvartfinalen nærmest fra start til slutt. Da sluttsignalet lød, hadde spanjolene forlenget den ubeseirede rekken mot Norge til 18 kamper. Nå møter de Danmark i semifinalen. For Norge betyr tapet at VM-eventyret er over for denne gang.

– Det er ikke bra nok. Det er det ikke noe tvil om. Vi skal være bedre enn det her. Vi har høyere målsetting enn en kvartfinale, sier landslagssjef Christian Berge om Norge-exiten til TV 3 etter kampen.

Etter kampen sto en skadet Sander Sagosen med tårer i øynene og snakket med TV3 om VM-exiten.

– Det gjør vondt i hjertet at drømmen vår er knust, sier han og fortsetter:

– Vi kom hit for å få gull og reiser hjem etter kvartfinale. Vi må være hard mot oss selv og si at det ikke er godt nok. Vi har fått et nytt slag i trynet, så må vi reise oss.

Landslagssjef Christian Berge måtte konstatere at Spania ble for sterke i kvartfinalen i VM. Foto: Egypt2021 / NTB

Spansk dominans og Sagosen-skade

Allerede etter halvspilt førsteomgang begynte varsellampene å lyse for alvor for det norske mannskapet. Da hadde Spania kommet opp i en tremålsledelse for andre gang i kampen.

Og spanjolene bare fortsatte å dra ifra. Etter 20 minutter var ledelsen økt til fem.

– Det er en førsteomgang hvor vi sliter noe vanvittig med strekspilleren som bryter oss i stykker, sier Berge til TV 3.

Så gikk det fra vondt til verre fra Norge. Sander Sagosen tok sats og satte ballen i mål, men i landingen skadet han seg og skrek i smerte.

Sagosen forsøkte ett angrep til, men haltet av banen. Der viste TV-bildene at landslagslege Thomas Torgalsen fulgte en skadet Sagosen i garderoben.

– Det gikk bare ikke i dag. Det kjennes ut som om det går en kniv gjennom magen. Jeg slet nesten med å stå, og da har jeg ikke noe å bidra med, sier Sagosen til TV3 om skaden.

Med Sagosen ute, var det ikke mye som fungerte for Norge.

Derfor gikk lagene i garderoben på stillingen 21–15, og en seksmålssledelse for Spania. Dermed hadde Norge en formidabel oppgave foran seg i halvtimen som gjensto.

Sander Sagosen satte ballen i mål, men skadet seg i landingen. Den holdt ham ute så å si resten av kampen. Foto: Petr David Josek / AP POOL

Norge-offensiv etter pause

Sagosen brukte pausen til å varme opp, og beskjeden var også at Norges stjernespiller skulle forsøke å spille i den andre omgangen.

– Han skal prøve å varme opp nå. Så skal vi se om han får gått det av seg litt og er klar igjen, sa Norge-assistent Børge Lund til TV3.

Sagosen var derimot ikke å se på banen i starten av den andre omgangen, men det norske mannskapet gnistret likevel til.

– Vi må huske at i håndball skifter ting fort. Det er ikke noe lag i verden som henter igjen en ledelse fortere enn Norge, tror jeg, sa Kjelling etter at et par minutter av annenomgangen var spilt.

Og det gikk troll i ord. På fem minutter hadde Norge halvert den spanske ledelsen ved hjelp av et tett forsvar og raske avslutninger i angrep.

– Det er uvirkelig å se hvordan momentum skifter i en kamp. I det siste kvarteret av førsteomgangen så det ut som om vi ikke var med i det hele tatt, sa Kjelling.

Rodrigo Corrales sto overraskende i mål for Spania mot Norge. Corrales takket for tilliten med å redde 19 norske skudd. Foto: Petr David Josek / POOL / AP / POOL

Maktet ikke tette gapet

Men etter ti minutter begynte det norske momentumet å svinne litt hen. Og på den norske benken fortsatte Sagosen å sitte skadet uten å komme på banen.

– Fortsett å tro på dette. Vi har tatt to kasser og er fullt med, sa landslagssjef Berge i en timeout da det var spilt snaue 42 minutter.

Fem minutter senere var Sagosen tilbake på banen. 25 spilleminutter etter at han gikk av banen i smerter. Men det holdt bare i et lite minutt før han var tilbake på benken og skar tydelige grimaser i smerte.

– Jeg har ingen kraft når jeg kommer utpå her. Det går greit å jogge rett frem. Men når jeg legger trykk, så hugger det til, forklarer Sagosen til TV3.

Og selv om Spania forspilte flere muligheter til å dra ifra, bommet også de norske spillerne i angrep.

– Det er for mange bomskudd til at vi kan vinne de kampene her i hvert fall, var landslagssjef Berges ærlige mening etter kampen.

Sagosen prøvde seg igjen på banen i den andre omgangen, men måtte raskt av igjen. Foto: Petr David Josek / EPA/ POOL / NTB

– Vi taper for et bedre lag

Og med under fire minutter igjen på klokken var Spania tilbake i seksmålsledelsen de hadde til pause. Da var det også over og ut for Norge.

– Vi har egentlig vært dårligere på alt. I dag må vi være ærlige å si at vi taper for et bedre lag, sa Kjelling.

Det betyr at Norges rekke på tre semifinaler på rad i mesterskap er brutt. Spania på sin side vil spille semifinale mot Danmark som gikk videre på høyst dramatisk vis mot vertsnasjonen Egypt. Etter en spinnvill kamp, vant Danmark den etter straffekastkonkurranse.

Sverige vant også sin kvartfinale mot Qatar og skal spille semifinale mot Frankrike som slo Ungarn etter ekstraomganger.