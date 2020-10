Riveekspertens sønn vil bygge opp TIL for åpen scene

KOMMENTAR: Roald Madsen var ikke skyggeredd da han fryktløst kjørte inn i bygninger for å rive dem. Den samme egenskapen må sønnen Rune Madsen ha når han har tatt på seg jobben med å gjenreise TIL.

Lånesigneringen av Runar Espejord for noen uker siden var ikke gratis. Rundt en halv million måtte betales for at tromsøværingen skulle gjøre comeback i TIL ut sesongen på lån fra nederlandske Heerenveen.

Det hadde ikke klubbledelsen penger til. Løsningen ble en telefon fra daglig leder Kristian Høydal til en 47-åring med ønske og evne til å hjelpe.

Rune Madsen var for inntil få måneder siden en ganske ukjent aktør for folk flest. I enkelte miljø er han selvsagt et velkjent navn. Både gjennom jobben som leder for entreprenørfirmaet Roald Madsen AS, men også på grunn av gaver til enkeltpersoner og klubber. Som i juli 2018, da han ga 25.000 kroner til en av sine egne ansatte som hadde havnet i TV3-programmet «Luksusfellen».

– Stiller du ikke opp for de ansatte, så stiller ikke de opp for deg. Om du ikke har tenkt å være tilgjengelig, og er villig til å ofre deg seg selv, har du ingenting i en ledende rolle å gjøre, sa Madsen til iTromsø senere samme år.

Men med all respekt for hva Madsen tidligere har gjort, så er hans siste utspill noe som bokstavelig talt havner i en egen liga. Mandag fortalte han åpenhjertig om at han gjerne betaler for å hente Runar Espejord hjem på permanent basis. Fire mål på to kamper mot middelmådig motstand i 1.-divisjon har satt fyr på spekulasjonene om en overgang.

I 2019 brukte Madsen og selskapet 9,3 millioner i sponsing. Et hjemkjøp av Runar Espejord, inkludert lønn, vil koste trolig minst 10 millioner. Om det er riktig å bruke disse pengene på Espejord, eller om det i det hele tatt er realistisk å få til, er heldigvis en annen diskusjon.

At Madsen i det hele tatt velger å snakke ærlig om sine egne tanker og planer rundt TIL er befriende. Fordi det er uvanlig. Noen hederlige unntak finnes, men jeg har ikke tall på hvor mange ganger både klubben selv og sponsorene har lagt lokk på både beløp og at de i det hele tatt er inne med penger. Måten Madsen velger å løse dette på er med på å skape det livsviktige engasjementet TIL er avhengig av for å komme i nærheten av gammel status og storhet i byen.

Fordi det åpner muligheten til å ta debatten om et slikt kjøp rundt kafebordene, der TIL for mange har blitt uinteressante.

Vi må selvsagt ha med oss at Madsen ikke utelukkende gjør dette uten en tanke om at det kan gagne også han selv. Gjør TIL det bra, gjør Tromsø det bra. Og da vil det i forlengelsen bety mer jobb også for selskapet hans, noe som i utgangspunktet er en helt ærlig sak, og som han selv heller ikke legger skjul på.

Når det gjelder Espejord-saken, sier det seg selv at hvis Madsen holder løftet sitt og betaler, kan ikke TIL si nei. Men veien dit er lang. Spilleren selv må ønske det, Heerenveen må ønske å kvitte seg med han og partene må bli enige. Den nederlandske klubben vil trolig ønske både summen de solgte han for, samt lønna de har betalt for han.

I tillegg ønsker ikke Heerenveen å gå på en Alexander Sørloth-smell. Den norske landslagsspissen spilte i Groningen, som også spiller i den nederlandske toppdivisjonen, uten å lykkes. I juni 2017 dro han videre til Midtjylland der en magisk høst fulgte. Og bare et halvt år etter overgangen ble han solgt videre til Crystal Palace for rundt 120 millioner kroner. I dag spiller han i tysk Bundesliga etter å ha blitt toppscorer i Tyrkia.

Disse tankerekkene er neppe noe Rune Madsen bruker særlig mange kalorier på, da han selv har uttalt at han ikke har særlig peiling på fotball.

For noen år siden tok han over driften av selskapet fra pappa Roald. Sistnevnte kjent som en lokal riveekspert med blant Nord-Norges Salgslag på Nerstranda, oljetankene på Olavsvern og gamlemurene rundt Tromsø Fengsel på CV-en. Totalt skal han ha revet rundt 500 bygninger.

I 2009 ble Roald hentet inn av daværende politimester Truls Fyhn for å ta oppdraget med å rive «Førdebrygga» ved Biltrend på Solstrand. Utfordringen var at det lå 1.200 tyske granater fra krigen under brygga. Uten at det skremte veteranen som på sedvanlig og selvsikkert vis bare kjørte på.

11 år etter har sønnen Rune tatt på seg å ha en viktig rolle i gjenreisingen av TIL. Helt til toppen av norsk fotball.

Vi har tidligere sett hvordan TIL har kastet bort penger gitt av Trond Mohn, den desidert største og viktigste velgjøreren i klubbens historie, på dårlige investeringer. Nå ser det ut til at TIL på nytt får uventet hjelp, til å ta steget helt inn i toppen av norsk fotball.