Norge slet jo voldsomt mot Serbias 3-4-2-1-formasjon, men det må være lov å si at serberne hadde et nivå som holdt høyere kvalitet enn hva man bør forvente av Nord-Irland her.

Norge er litt passive i forsvar nå! Ballen løftes langt og Jonny Evans får stå alene og dempe ballen. Han legger igjen til lillebror Corry Evans, som heldigvis for Norges del avslutter over mål.

