Studio A: Bobler over av spenning - nå går drømmen i oppfyllelse

Hør Studio A her nå.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Endelig er seriestarten her. I denne episoden av Studio A blir Viking-trener Morten Jensen med for å fortelle om det som venter og hvordan ventetiden er for de nye trenerne.

Vi diskuterer Aftenbladets tabelltips og vi må innom Zlatko Tripic. I tillegg går gardinen ned for Stig Nilssen.

Du kan lytte og abonnere på podkasten i Itunes, Spotify og ellers der du finner podkaster.

Eller hør episoden her nå: