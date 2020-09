Hauge forlot Bodø i morges: – Klart man gleder seg til å spille med Zlatan

Ifølge italienske nettsteder betaler Milan rundt 56 millioner norske kroner for Bodø/Glimts Jens Petter Hauge (20).

Publisert: Publisert: I går 23:43

Zlatan Ibrahimovic og Jens Petter Hauge blir lagkamerater i AC Milan. Foto: NTB

– Jeg skal nedover og møte agentene mine nå. De har mye å sette meg inn i. Jeg vet ikke hvor lang kontrakt vi snakker om, men jeg regner med å få vite mer i løpet av dagen, sa Jens Petter Hauge til Avisa Nordland, som møtte Glimt-spilleren på flyplassen i Bodø.

Den ferske landslagsspilleren legger ikke skjul på at neste stoppested er Milano. Der blir han lagkamerat med blant andre Zlatan Ibrahimovic.

– Det er klart man gleder seg til å spille med Zlatan. Han har vært med i «gamet» lenge og jeg skal prøve og lære. Jeg har fulgt med ham og sett opp til ham. Hvis jeg får en karriere som er halvparten så stor som hans, skal jeg være fornøyd, sier Hauge til Avisa Nordland.

Sempremilan skriver at Milan mener alvor, og at Hauge kan bli presentert allerede tirsdag etter å ha gjennomgått den medisinske testen. Hauges agent skal ha hatt møter med Milan i de siste dagene.

Nettstedet Calciomercato var den første til å melde at Milan var villig til å betale fire millioner euro for nordmannen, og at de senere høynet dette budet til fem millioner euro – rundt 56 millioner norske kroner.

Det opprinnelige kravet fra Bodø/Glimt skal ha vært 6 millioner euro.

– Nå, ikke i januar

Bodø/Glimts Jens Petter Hauge og Vålerengas Christian Dahle Borchgrevink under eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Vålerenga på Aspmyra stadion søndag kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB.

Sistnevnte nettsted mener at overgangen vil gå i orden om ikke noe ekstraordinært skjer. Overgangen vil skje umiddelbart og ikke i januar etter at den norske sesongen er over.

Sjefredaktør Marco Conterio i Tuttomercatoweb skriver også at Hauge har bestemt seg for å bli Milan-spiller.

TV 2 får bekreftet at agenten til Hauge, Atta Aneke, er på plass i Milano. Kanalen erfarer også at Hauge skal til den norditalienske byen for legesjekk tirsdag, samt at den personlige avtalen med klubben skal være ferdigforhandlet.

20-åringen fra Bodø var en av banens aller beste – med en målgivende pasning og en scoring – i Glimts bortetap 2–3 mot nettopp Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke.

Jens Petter Hauge ble mandag tatt ut i den norske landslagstroppen for første gang.

(Aftenposten/©NTB)