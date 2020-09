Da Tonje Larsen så meldingen «Skal vi ta en prat?», ante hun ikke hva som skulle komme

Landslagslegenden jublet da hun fikk tilbudet.

Hjemme i Tønsberg trives Tonje Larsen godt. I de fleste årene pendlet hun til Larvik for å spille håndball. Foto: Mette Bugge

Mette Bugge

Flints elitetrener i håndball satt i bilen utenfor familiens hus i Tønsberg. Hun hadde hørt plinget på mobilen. Kvinnenes landslagstrener Thorir Hergeirsson ville snakke med henne.

Det kunne vært så mangt. Hun var også trener for et ungdomslandslag og på Wang Toppidrettsgymnas i hjembyen. Men akkurat den meldingen hun så på telefonen, skulle åpne for så mye mer.

I mange år har Hergeirsson ledet et landslag som har oppnådd store triumfer. Det har Larsen også. Hun er legendarisk, for å bruke et adjektiv som ikke festes til så mange. Med OL -, VM-, EM-gull og seier i Champions League, er den merkelappen innenfor.

Nå ville Hergeirsson ha et ja.

Tonje Larsen har et klokt håndballhode. Det mener landslagstrener Thorir Hergeirsson. Foto: Mette Bugge

Var aldri i tvil

Islendingen gikk rundt grøten i starten av samtalen. Hva var hennes fremtidsplaner og ambisjoner? Snart kom han til poenget. Ville Tonje gå inn i landslagsteamet sammen med ham og keepertrener Mats Olsson?

Vestfoldingen jublet. Bekreftelsen satt løst. Lysten var stor.

Mandag møtte Tonje Larsen landslagsgjengen for aller første gang i Danmark. Norge skal spille i Golden League, en turnering med koronarestriksjoner.

45-åringen var nylig hjemme hos Hergeirsson på Klepp. Planer er lagt for turneringen og det som skal komme etterpå.

Fakta Tonje Larsen Født: 26. januar 1975 Bosatt: Tønsberg Sivilstand: Samboer, to barn. Meritter: 264 A- landskamper og 567 mål. Spilte norsk klubbhåndball fra 1991 til 2015. 46 titler med Larvik i serie, sluttspill og NM. Kåret til Årets spiller i Norge 2001/02 og 2002/03. Seier i Champions League 2011, to seire i cupvinnercupen, EHF-cupen (med Viborg), EM-gull x 3, VM- og OL-gull. I alt elleve internasjonale medaljer. På All star-laget under EM i 2008. Spilte på landslaget fra 1992 til 2010. Bakgrunn: Trener på Wang Toppidrett i Tønsberg (permisjon), trener i Larvik og Flint. Trener for 02/03-landslaget kvinner. Nå i trenerteamet til A-landslaget. Les mer

Tonje Larsen som landslagstrener på samling på Norges idrettshøgskole tidligere i vår. Da med 02/03-landslaget. Foto: Mette Bugge

Det vennlige vesenet kan si fra

– Tonje har mange kvaliteter som ikke jeg har, som at hun har vært landslagsspiller, sier Hergeirsson.

Han var ikke i tvil om at hun ville passe inn etter at Mia Hermansson Högdahl ble trener for et yngre landslag. Hennes datter, Moa, er i landslagstroppen. Den kombinasjonen ble vanskelig.

«Erstatteren» har også mye å fare med. Sjefen selv mener trenerteamets nye medlem er i «kolossal, flott utvikling».

56-åringen er overbevist om at det i et kvinnelandslag er viktig å ha med en kvinne på trenersiden. Og han ser på Larsen som faglig dyktig, med masse spillerfaring.

– Dessuten har hun et godt øye for detaljer både i forsvar og angrep. Og så har hun et vennlig vesen og god tone med spillerne. Jeg kan være hissig og en som fyrer opp. Tonje er litt mer stabil, en som kan roe ned. Og hun tør å si fra hvis det er nødvendig.

Det siste er Tonje Larsen enig i. Men hun hever ikke stemmen i utrengsmål.

Larviks hovedtrener Tor Odvar Moen (t.h) og Larviks assistenttrener Tonje Larsen under oppvarmingen til en cupkamp i håndball for kvinner i Nadderud Arena.

Begynte karrieren i mål

Vestfoldingen har erfaring fra flere roller. På lagbildet i den lokale klubben Tønsberg Turn sitter ungjenta på knærne sammen med de andre. «Tonje» står det med store bokstaver på genseren. Hun var målvakt, men ikke bare det. Hun var høyere enn de andre.

Hun var alltid den lengste i klassen, hun hadde flere centimeter enn læreren på barneskolen. 185 cm skulle bli et fortrinn på håndballbanen.

Bestefaren laget et håndballmål til henne i hagen, og likevel:

– Jeg kjedet meg i håndballmålet. Spesielt når laget mitt var i angrep, husker hun.

Tonje Larsen i midten, men navnet sitt på brystet på målvaktdrakten. Karrieren startet i Tønsberg Turn. Foto: Privat

Forsvarssjefen tar jobben

Tonje Larsen vet at hun som den yngste i trenertrioen har mye å tilføre. Ikke minst i forsvarsarbeidet. Selv var hun Norges forsvarssjef i mange år.

– Det blir hovedfokus fremover. Vi ønsker å løfte oss som et forsvarslag og bli mer stabile. Det siste året har angrepsspillet til Norge blitt bedre enn forsvarsspillet. Det har egentlig vært motsatt i mange år. Derfor må vi jobbe med de bakre rekker, sier hun.

Den tidligere bakspilleren har i årenes løp spilt med og mot de aller fleste som skal i aksjon for Norge, bortsett fra de aller yngste.

Og med EM på hjemmebane i bakhodet, er det mye som skal på plass.

– Vi har liten tid, medgir hun.

Får enda mer tid til håndball

Trenerteamet legger vekt på å bygge opp til det som venter i desember i Trondheim. Selv har Larsen tre EM-gull.

– Nå er du blitt trener på heltid. Hva betyr det?

– Først og fremst at jeg får mer tid til å se håndballkamper. Jeg elsker jo det, ler hun.

Tankene går til unge år da hun var inspirert av Norges landslag som slo igjennom i 1986. Da med en bronsemedalje i VM.

Elleveåringen tok opp alt fra TV og var en flittig bruker av VHS-kassetter. Hun lekte at hun var forskjellige spillere og hermet etter stjernene.

Det er ikke blitt færre klipp å studere de siste årene. Nå mer systematisk. Hun leter etter detaljer som kan forbedres.

Da Norge vant VM-gull i Håkons Hall i 1999, sto nasjonen på hodet. 1,2 millioner TV-tittere fulgte med. Tonje Larsen står ved siden av daværende assistenttrener Thorir Hergeirsson som nummer tre (f.v.) i bakerste rekke. Foto: Morten Uglum

Fakta Golden League Torsdag Kl. 17:45 Frankrike – Montenegro Kl. 20:00 Danmark – Norge TV2 Sport 2 og Sumo Lørdag Kl. 13:45 Norge – Frankrike TV2 og Sumo Kl. 16:00 Danmark – Montenegro TV2 Sport 2 og Sumo Søndag Kl. 15:00 Montenegro – Norge TV 2 og Sumo Kl. 17:15 Danmark – Frankrike TV 2 Sport 1 og Sumo Les mer

Erfaring fra tre landslagstrenere

I landslagsperioden fra 1992 til 2010 opplevde Larsen å ha tre sjefer:

Landslagstrener 1: Sven Tore Jacobsen etterlyste høye spillere med store hender. Larsen sendte inn søknad og kom med.

– Sven-Tore var artig, nytenkende og krevende. Jeg skjønte at det ikke bare er én løsning.

Det har hun som trener tatt med seg videre.

Landslagstrener 2: Da Marit Breivik overtok landslaget, hadde Larsen allerede hatt henne som klubbtrener i Larvik.

– Hun ga mye ansvar til spillerne. Marit var opptatt av personene i laget og at det måtte bli samhandling og dynamikk for at vi skulle prestere.

Er det noe hun har etterlevd som trener, er det nettopp dette.

Landslagstrener 3: Thorir Hergeirsson sto for mye av det samme som Breivik, men hadde mer temperament.

– Han er nysgjerrig og søker hele tiden nye impulser for å utvikle seg og laget.

Larsen liker den holdningen og håper at hun har den selv.

Tonje Larsen er ikke den som hever stemmen i utide. Samtidig har hun mye på hjertet som trener og gleder seg til «å debutere» på benken i Danmark. Foto: Mette Bugge

Mye å ta tak i

Nå er hun kampklar. Nå er det landslaget som gjelder. Spennende oppgaver venter. Trolig blir det OL i Tokyo til sommeren.

Ingen av de to døtrene på seks og ti år er blitt håndballspillere. Dans er morsommere. Og i tillegg fotball for den eldste. Mamma er først og fremst opptatt av at de skal finne noe de kan ha det gøy med.

– Ved siden av alt jeg fikk med meg i håndballen, er idrettsgleden noe av det som betydde mest. Jeg håper at de også opplever det.