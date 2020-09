Tour de France-arrangøren ryddet opp i virustest-usikkerhet

Tour de France-lagene som hadde et virustilfelle denne uken blir ikke automatisk kastet ut av rittet dersom enda en person i støtteapparatet tester positivt.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme er smittet av koronaviruset. Foto: Christophe Ena / AP / NTB scanpix

Det bekreftet arrangørene torsdag.

Av smittevernreglene som gjelder for årets utgave av det prestisjetunge sykkelrittet i Frankrike fremgår det at lag som får påvist to eller flere virustilfeller, kan bli sendt hjem.

Torsdag opplyste imidlertid ASO, som står bak organiseringen av rittet, at tellingen av virustilfeller vil bli nullstilt foran den andre obligatoriske testrunden på hviledagen kommende mandag.

Det var gode nyheter for de fire lagene Cofidis, AG2R, Ineos Grenadiers og Mitchelton Scott. De måtte alle sende hjem en person fra støtteapparatet som testet positivt på koronaviruset sist mandag.

Som følge av torsdagens avklaring fra Tour-ledelsen vil ikke et nytt smittetilfelle kommende mandag medføre at rittet er over for de nevnte lagenes del.

Ingen ryttere testet positivt i den første runden med tester.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme viste seg imidlertid å være smittet.