DIREKTE: Leeds sjokkerer Manchester City

Siste innlegg

45 + 3′ DEL Så er det centimetere unna at Stones utligner!

45 + 3′ DEL Det er Bamford som ofres.

45 + 3 ′ Spillerbytte - Leeds United Pascal Struijk Patrick Bamford

45 + 2′ DEL Strujik skal inn.

45 + 2′ DEL Han går inn med høy fart og treffer Jesus med knottene. Trist for Leeds United, men den der er klar.

45 + 1 ′ Rødt kort! Liam Cooper - Leeds United

45 + 1′ DEL Og det blir...

45 + 1′ DEL Marriner har sett situasjonen.

45 + 1′ DEL Får det fra en ny vinkel her nå.

45 + 1′ DEL Dette blir rødt.

45 ′ VAR-situasjon

45′ DEL Skal Andre Marriner ut og se på den da?

45′ DEL Han treffer ballen, men går høyt med knottene og treffer også Jesus.

45′ DEL Mulig VAR skal titte nærmere på den.

44′ DEL Den er oransje.

44′ DEL Knallhard takling fra Liam Cooper på Gabriel Jesus.

44′ DEL Det var for øvrig Leeds' første skuddforsøk i kampen, selv om de har vært nære et par ganger.

43′ DEL Dette kan jo fort bety at Pep Guardiola må bruke Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan her.

42 ′ Mål for Leeds United! Manchester City 0 - 1 Leeds United Mål: Stuart Dallas Målgivende: Patrick Bamford Gjestene ryster Guardiola & Co. Helder Costa vinner ballen og kommer seg forbi Cancelo. Bamford dytter ballen videre og Dallas setter den via stolpen og i mål!

41′ DEL Jesus dypt i banen og får tak i ballen og vinner et frispark.

41′ DEL Fryktelig innlegg fra Sterling nå.

39′ DEL Stor sjanse for Sterling! Fernandinho glir fremover og legger til Sterling. Fra 15 meter skal han bruke bredsiden til å sette den inn, men den treffer skjevt på ankelen og glir utenfor stolpen.

38′ DEL Jesus prøver å slå hardt inn mot Sterling, men finner bare Meslier.

36 ′ Sterling prøver seg fra langt hold igjen. Den går en drøy meter over tverrliggeren.

35 ′ Gult kort! Nathan Ake - Manchester City

35′ DEL Bamford felles av Aké.

35′ DEL VAR titter ikke nærmere på den.

35′ DEL Stones mener han blir lagt i bakken av Liam Cooper. Holder helt tydelig veldig klart tak i drakten på stopperen.

34′ DEL Hardt inn fra Zinchenko. Torres header over.

34′ DEL Aké som fører fremover denne gangen. Tråkkes på av Roberts og nytt frispark.

32′ DEL Nære for City. Stones dytter gjennom til Fernandinho. Meslier tar et skritt ut og åpner det nærmeste hjørnet. Innleggsforsøket til brasilianeren blir dermed halvfarlig, men den franske målvakten får den unna med foten.

32′ DEL Stones tar med seg ballen igjen og blir med i angrep. Midtstopperen er playmaker i dag.

31′ DEL Sterling rives ned av Llorente.

31′ DEL Nesten en veldig komisk situasjon. Meslier skal ta imot ballen, men den går under foten hans. Pasningen er såpass løs og han er såpass langt unna eget mål at det aldri er reell fare for et komikkselvmål.

30′ DEL Forrige corner var svak fra Raphinha. Phillips får prøve seg nå.

29 ′ Hjørnespark til Leeds United

29′ DEL Klareres fra Torres.

29 ′ Hjørnespark til Leeds United

29′ DEL Raphinha finter seg forbi Mendy. Aké klarerer til corner.

28′ DEL Leeds overtar.

28′ DEL Innlegg fra Zinchenko. Ut fra Llorente.

28′ DEL Fortsatt ingenting fra dommer Marriner.

28′ DEL Nytt rop om straffe fra Sterling. Denne gangen etter en duell med Ayling.

27′ DEL Sterling overtar ballen og angriper mot Citys mål. Roper på straffe, men ingenting.

27′ DEL Mendy vinner ballen to ganger da Leeds forsøker å spille seg ut bakfra.

26′ DEL Jesus leter etter Bernardo Silva. Dallas bryter den pasningen.

25′ DEL Leeds holder bra stand mot Manchester City foreløpig.

25′ DEL Lang ball fra Cancelo. Helt inn til Meslier.

23′ DEL Sterling snapper ballen fra Roberts. City sender Jesus på løpetur. Han skubber Llorente i bakken, men bare innkast.

23′ DEL Så får Phillips den til Raphinha. Brasilianeren prøver å slå den på direkten, men det lykkes han ikke med.

22′ DEL Leeds klarerer. De lyseblå står etter og vinner ballen.

22′ DEL City roper på straffe for hands. Får ingenting.

22 ′ Hjørnespark til Manchester City

22′ DEL Ferran Torres skyter. Den blokkeres. Så skyter Gabriel Jesus. Den blokkeres også!

21′ DEL Stones og Aké kommer opp. Sterling sniker seg inn i feltet helt bakerst.

21′ DEL Zinchenko fra venstre.

21 ′ Hjørnespark til Manchester City

21′ DEL Fernandinho crosser mot Jesus. Llorente header den til corner.

20′ DEL Fernandinho finner Sterling. Han setter fart mot Llorente og drar seg innover på høyrefoten. Banker til, men rett på Meslier.

18′ DEL Var selvsagt brasilianeren som slo den strålende pasningen gjennom til Roberts. Og der skal jo Bamford score.

18 ′ Raphinha ligger nede etter en takling på Sterling. Ser ut som City-spilleren tråkket ham på ankelen.

17 ′ Sterling skyter fra distanse. Over.

17′ DEL Bamford ender opp med å bli litt overrasket over at ballen kommer frem og da får han ikke kontroll over den.

16′ DEL Strålende pasning gjennom til Roberts. Han slår et flott innlegg til Bamford, men han settes litt ut av at Stones bommer på ballen. Stor sjanse!

15′ DEL Aké tar med seg ballen. Legges i bakken av Bamford.

15 ′ Offside God crosser mot Raphinha. For en gangs skyld har brasilianeren et svakt førstetouch. Til slutt kommer også flagget.

14′ DEL Cancelo og Bernardo Silva løper opp kontringsmuligheten.

14′ DEL Corneren inn fra Zinchenko. Heades unna.

14′ DEL Så ser vi et eksempel på at plasskiftene til Manchester City lykkes. Midtstopperne til Manchester City får mye ansvar når Leeds ligger lavt. Stones tar med den fremover og Zinchenko kommer på et dypt løp.

13 ′ Hjørnespark til Manchester City

13′ DEL Bamford ligger nede i midtbaneleddet. Fotfølger Fernandinho.

13′ DEL Jesus legges i bakken av Llorente.

12′ DEL Sterling involverer seg i det oppbyggende spillet. Mendy strekker bredt på venstresiden. Kan hende at Guardiola ønsker mye posisjonsbytter for å strekke og forvirre mannsmarkeringen til Leeds.

12′ DEL Ayling løfter inn. Den går inn til Ederson.

11′ DEL Leeds senker seg litt og presser ikke spesielt hardt. Stones løfter ballen mot Aké. Upresist og dermed innkast til Leeds.

11′ DEL Fernandinho tar med seg ballen fremover og spiller til Sterling, som mister ballen.

10′ DEL Phil Foden sitter på benken og har fått seg en veldig kort og rettklippet lugg. Ser litt ekstra britisk ut nå.

9′ DEL Kalvin Phillips' corner blir klarert.

9′ DEL Ikke hver dag man ser et lag spille seg ut bakfra, via flere ledd og fremover mot Manchester City like effektivt som Leeds gjør her.

8 ′ Hjørnespark Meslier til Ayling. Videre opp på Raphinha. Så kommer Ayling seg rundt og får slått inn. Kampens første corner.

8′ DEL Leeds holder ballen i laget.

7 ′ Gabriel Jesus sklir kolliderer med Liam Cooper. Jesus blir liggende.

6 ′ Offside Sterling spiller til Ferran Torres. Han bommer litt på skuddforsøket, men finner Benjamin Mendy som står mutters alene foran mål. Franskmannen treffer ikke ballen, men er uansett i klar offside.

5′ DEL Leeds vinner ballen og kan kontre. Alioskis pasning finner ikke veien til Helder Costa.

4′ DEL Raphinha på farten. Legger den ut igjen, men Bamford får den litt bak seg.

3′ DEL Det føles som det kan bli som sist hvor Leeds lyktes med å stoppe City skikkelig – eller så ryker strikken og Guardiola har funnet en oppskrift på hvordan de skal spille seg forbi Leeds' presspill.

2′ DEL Interessant hvordan høyreback Luke Ayling fotfølger Raheem Sterling også når han går sentralt i banen.

2′ DEL City tar initiativet. Leeds forsøker å presse.

1′ DEL Manchester City tar avspark på Etihad. De trenger 11 poeng på de syv siste kampene for å sikre seg ligatittelen.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Ofte blåses det lenge før tiden er ute, men her tror jeg Andre Marriner ventet til siste sekund før han blåste i fløyta.

DEL To minutters stillhet for prins Philips bortgang.

DEL Sergio Agüero er skadet. Det samme er Aymeric Laporte - eller - han er i hvert fall ikke helt kampklar.

DEL Jack Harrison kan ikke spille for Leeds i dag fordi han er utlånt fra Manchester City.

DEL Benk: Casilla, Berardi, Koch, Strujik, Shackleton, Klich, Hernandez, Poveda, Gelhardt

DEL Leeds United (4-1-4-1): Meslier - Ayling, Llorente, Cooper, Alioski - Phillips - Raphinha, Dallas, Roberts, Costa - Bamford

DEL Benk: Steffen, Walker, Dias, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Foden, Garcia

DEL Manchester City (4-3-3): Ederson - Cancelo, Stones, Ake, Mendy - Fernandinho, Zinchenko, Bernardo - Torres, Jesus, Sterling

DEL Det er fotballtaktikernes store dag. Marcelo Bielsa har vært en stor inspirasjon for Pep Guardiola. Det blir spennende å se hva City-manageren har planlagt her.