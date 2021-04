Et halvt år etter frafallet får Emilie Bragstad sin «revansje» på landslaget: – Det vil være veldig stort

Emilie Bragstad har ikke spilt kamp siden desember, og aldri før vært med A-landslaget. likevel er hun tatt ut til to tøffe bortekamper.

KAN DEBUTERE: Emilie Bragstad kan få sin A-landslagsdebut mot Belgia og Tyskland den kommende uken. Foto: MARIUS SIMENSEN

– Det føles veldig bra. Det er artig å få muligheten til å spille med de beste i Norge, så skal jeg vise at jeg holder nivået, forteller Emilie Bragstad til Adresseavisen.

19-åringen har tatt noen dager fri sammen med familien på hytta. Men lørdag melder alvoret seg. Da skal hun sørover til Oslo for en obligatorisk koronatest, før hun skal til Brussel på mandag.

Det er sammen med resten av Norges A-landslag, og Emilie Bragstad er med for første gang. Landslaget skal spille to kamper: først mot Belgia 8. april og så Tyskland fem dager senere.

Bragstad er eneste nykommer i landslagstroppen. Selv om hun ble tatt ut også i høst, men da måtte hun melde frafall på grunn av en kneskade.

– Jeg har tenkt mye på mulighetene for å spille, og det vil i så fall være veldig stort. Men det har vært så mye med koronareglene i Norge og fram og tilbake, at det er omtrent det eneste jeg har tenkt på, sier midtstopperen over telefonen.

MELDTE FRAFALL: Emilie Bragstad slet med kneet sitt i høst. Dermed fikk hun ikke stilt på den første samlingen hun var tatt ut til. Foto: Richard Sagen

Slipper karantenehotell

Det var nemlig ikke før sent denne uken at hun fikk klarsignal fra Rosenborg om at hun fikk dra ut av landet. I Toppserien har klubbene selv fått bestemme om de vil sende spillerne sine på landslagsoppdrag.

– Vi må i karantene etterpå, men det var usikkert om den skulle gjennomføres på karantenehotell eller hjemme. Heldigvis trengte vi ikke å dra på karantenehotell. Da hadde nok svaret fra klubben blitt et annet. Når man er innelåst på et hotell er det vanskelig å holde formen ved like. Men når man gjennomfører karantenen hjemme kan man røre seg, gå en tur eller dra på banen så lenge man holder seg for seg selv.

Trønder-trio

På landslaget stiller Rosenborg kvinner sterkt. I tillegg til Bragstad er Julie Blakstad og Lisa Marie Karlseng Utland tatt ut.

Kristine Minde skulle opprinnelig også være med, men hun måtte melde forfall lørdag ettermiddag.

– Det føles veldig greit å ha med noen lagvenninner, sier Bragstad. – Jeg er veldig trygg på dem fra før av, og er det noe jeg lurer på kan jeg stille dem spørsmål. Ganske mange kjenner jeg litt fra før av også, ved at jeg har spilt mot dem.

FIKK DEBUTERE: Julie Blakstad (i blått) fikk sin første A-landskamp mot Wales i september. Sammen med Lisa Marie Karlseng Utland og Emilie Bragstad skal hun igjen på samling. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / Huw Evans Picture Agency

Positiv til nerver

Tilbake til dette med spilletid kan muligheten for at 19-åringen får noen minutter på banen være større enn normalt. Det til tross for at hun ikke har spilt kamp siden starten av desember i fjor.

Det er fordi Norges ubestridte beste midtstopper og kaptein, Maren Mjelde, er ute med skade. Det gjør at kampen om de to midtstopperplassene er mer åpen enn normalt.

– Da er det én mindre å konkurrere med. Vi er like mange stoppere som på en vanlig samling, men den som pleier å spille er ikke med. Så muligheten er litt større. Jeg får se hvordan det går når jeg kommer på samling, og hvordan trenerne tenker.

– Er det noen nerver å spore?

– Akkurat nå går det ganske greit. Nervene kommer før første trening og opp mot kamp. Men jeg tenker at litt nerver er positivt. Det viser at det betyr noe, sier Bragstad.

Kampene mot Belgia og Tyskland sendes på NRK2.