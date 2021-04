Dommeren som ba om Haalands autograf i trøbbel

Linjedommeren Octavian Sovre straffes for å ha spurt Erling Braut Haaland om autografen hans etter tirsdagens mesterligakamp, skriver TV 2.

Denne dommeren havnet i trøbbel da han ba om Erling Braut Haalands autograf etter en mesterligakamp. Foto: SKJERMDUMP/BT SPORTS

NTB

TV-kameraene avslørte at Sovre ventet på Haaland i spillertunnelen etter kampen mellom Manchester City og Borussia Dortmund. Der ba han nordmannen om autografen hans, og Haaland signerte velvillig.

Bildene skapte stor oppstandelse i Uefa og dommermiljøet, og i en intern epost beskriver Uefas dommersjef Roberto Rosetti opptrinnet som uakseptabelt, ifølge TV 2.

Nå har episoden ført til at Sovre er suspendert fra siste serierunde i den rumenske fotballigaen.

Det kom etter hvert fram at Sovre ville gi autografen til en veldedig organisasjon, men dommeren er likevel suspendert av den rumenske dommerkomiteen.

Det er ikke den første situasjonen Sovre har vært under lupen for. Han var nemlig også en del av dommerteamet under fjorårets mesterligakamp mellom PSG og Istanbul Basaksehir, der dommerkollega Sebastian Coltescu endte opp med å bli suspendert for rasisme.