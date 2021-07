RBK-børsen: Stopperbautaen ble banens beste

RBK vant toppkampen i Oslo på overtid. Matchvinner ble en innbytter, men en annen var kampens store spiller. Sjekk våre vurderinger her.

Ina Vårhus, her fra en tidligere kamp, ble banens beste. Foto: Kim Nygård

Vårerenga-Rosenborg 1–2

RBK startet kampen kontrollert, men ut over i første omgang ble det avgitt for store rom sentralt i midtbaneleddet. Spesielt Sørum var i overkant hissig og brøt for tidlig ut av leddet sitt. Laget var for enkle å lese for Vålerenga i oppspillsfasen og spilte på seg mange brudd sentralt i banen. På tross av dette, var førsteomgang relativt jevnspilt der også Rosenborg burde scoret minst et mål.

Andreomgang ble relativt sjansefattig og RBK forsvarte seg godt i strammere organisering. Fem minutter før full tid mistet keeper Rulyte hodet og lagde et unødvendig straffespark. Men, hun rettet det opp på mesterlig vis og reddet straffen. De siste minuttene presset Vålerenga hardt for å få vinnermålet, men i stedet fikk Blakstad slått en lang ball inn i feltet til Rogde som serverte innbytter Fornes 1–2 målet.

Vålerenga-Rosenborg 1–2 (1-0) Dagens Ivers: Ina Lundereng Vårhus Målsjanser: 5-5 Intility Arena, Toppserien, 7. serierunde 807 tilskuere Dommer: Karoline Marie Jensen Mål: 1-0 Ingibjörg Sigurdardottir (31. min.), 1-1 Elin Sørum (64. min), 1-2 Sara Kanutte Sørensen Fornes (92. min) Vålerenga (1-4-2-3-1): Jalen Justine Tomkins - Catherine Joan Bott, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardottir, Andrine Tomter – Rikke Nygard (Marie Dølvik Markussen fra 77. min), Dejana Stefanovic, - Janni Bøgild Thomsen (Yllin Tennebø fra 65. min), Rikke Marie Madsen (Amanda Jacobsen Andradottir fra 65. min), Celin Bizet Ildhusøy - Synne Sofie Kinden Jensen. Rosenborg (1-4-2-3-1): Rugile Maria Rulyte - Mali Lilleås Næss, Emilie Bragstad, Ina Lundereng Vårhus, Maria Olsvik - Elin Sørum, Emilie Marie Joramo - Matilde Alsaker Rogde, Cesilie Andreassen (Sara Kanutte Sørensen Fornes fra 63. min.), Julie Blakstad - Lisa-Marie Karlseng Utland (Sarah Dyrehauge Hansen fra 79. min).

Se vår vurdering av spillerne her:

Rugile Maria Rulyte - 6

Har en god redning på 0-0. Feilvurderer på corneren som gir 1-0, burde nok holdt seg på strek. Lager et klønete straffespark fem minutter før slutt - redder det med kneet!

Mali Lilleås Næss - 7

Solid i forsvarsspillet, har full kontroll på Ildhusøy. Mindre med offensivt enn vanlig.

Emilie Bragstad - 7

Vinner hodedueller og har god kontroll på toppscorer Jensen sammen med Vårhus. Ustabil med ball.

Ina Lundereng Vårhus - 8

Vinner dueller både i lufta og på bakken. Flere gode pasninger gjennom ledd. Nær scoring etter en klokkeklar heading etter corner i førsteomgang.

Maria Olsvik - 6

Starter godt offensivt sammen med Blakstad. Får problemer defensivt mot Thomsen, men løser forsvarsoppgaven bedre etterhvert.

Elin Sørum - 6

Er i overkant ambisiøs i pasningsspillet og spiller på laget flere brudd i førsteomgang. Bryter for langt ut av leddet flere ganger og etterlater seg store rom før pause. Bedre i leddet sammen med Joramo i andreomgang. Scorer et kanonmål!

Emilie Marie Joramo - 6

Stabiliserer laget godt, selv om det blir i overkant store rom å dekke i førsteomgang. Aggressiv i duellene.

Matilde Alsaker Rogde – 5

Lite involvert i førsteomgang. Misser markering på en stor Vålerengasjanse i førsteomgang. Målgivende på matchvinnermålet.

Cesilie Andreassen - 4

Samarbeider godt med Utland i forsvarsspillet. Varierende kvalitet i pasningsspillet.

Julie Blakstad - 6

Trekker på seg tre Vålerengaspillere hver gang hun får ball. Utfordrer med stor fart og lykkes ofte. Slår innlegget på overtid som Fornes til slutt scorer på.

Lisa-Marie Karlseng Utland - 5

Misser en stor sjanse i førsteomgang. Jobber hardt defensivt og bidrar mer der enn offensivt.

Sara Kanutte Sørensen Fornes

For kort tid til å bli vurdert. Matchvinner!

Sarah Dyrehauge Hansen

For kort tid til å bli vurdert.