Fantasy Premier League: Disse spillerne skiller seg fra mengden før Gameweek 8

Mens en stor andel av befolkningens øyne er rettet mot presidentvalget i USA, tar vi et dypdykk i et ganske mye viktigere tema: Hvilke spillere kan gi FPL-ranken din et skikkelig boost?

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

PÅ RADAREN: Kevin de Bruyne og Raheem Sterling er de beste valgene på Manchester City, men snart er trolig Sergio Agüero (i midten) også tilbake. Foto: ANDREW YATES / X03469

Mange har allerede mistet tålmodigheten, gjort wildcard eller rett og slett sluttet å spille.

Ikke gi opp ennå, det er fortsatt håp for deg. Men nok motiverende ord, la oss gå rett på sak.

Dersom man skulle hatt et lag kun bestående av de mest populære spillerne, ville det sett slik ut:

Keepere: Emiliano Martinez (4.8) og Alex McCarthy (4.5)

Forsvar: Trent Alexander-Arnold (7.4), Tyrick Mitchell (4.2), Ben Chilwell (5.9), James Justin (4.8), Romain Saïss (5.3)

Midtbane: Heung-min Son (9.6), Mohamed Salah (12.3), James Rodríguez (7.9), Jack Grealish (7.3), Wilfried Zaha (7.3)

Angrep: Dominic Calvert-Lewin (7.7), Harry Kane (10.9), Patrick Bamford (6.0)

TEMPLATE: Disse spillerne er de mest valgte. Foto: Skjermdump

Samlet lagverdi på disse 15 spillerne er 105.9, noe ingen Fantasy-spillere har i skrivende stund. Spilleren «Voralvinho PanNPanN» har høyest lagverdi med 105.5.

Faktisk hadde «template»-laget over nesten vært mulig å ha fra start. Totalt hadde det kostet 101.0 før seriestart.

Men nok om det. I denne saken skal vi fokusere på spillerne som ikke er blant de mest populære, såkalte «differentials».

Vi har ikke satt noen eksakt grense på antall prosent eierandel man må ha for å være kvalifisert som en «diff» (fra nå av skrevet uten klammer), men prøver å gjøre det motsatte av dommerne i VAR-bussen: Basere det på skjønn og sunn fornuft.

Callum Wilson, Newcastle (6.5)

Vi begynner med en som virkelig er i gråsonen for hva som kan kalles en diff, for i skrivende stund er han valgt av 13,4 prosent. Det kommer garantert til å øke frem til deadline.

Personlig sitter jeg med Danny Ings og kommer trolig til å bytte ham ut med Wilson.

Newcastle er ikke noe offensivt fyrverkeri, men Wilson (seks mål, to assists) har vært direkte involvert i 89 prosent av målene til Newcastle så langt.

Ingen spillere har høyere xG (dere vet hva dette er nå) enn Callum Wilson (6.27) og Newcastle har også et fint kampprogram frem til jul. Han tar også straffer.

Ollie Watkins, Aston Villa (6.0)

Her skulle overskriften egentlig handle om en annen spiller som har bedre underliggende tall enn poengfangsten tilsier, nemlig Neal Maupay, valgt av 5,3 prosent så langt.

Kun fem spillere har høyere xG for Brighton-spissen, til tross for at han ikke var med sist. Brighton har meget fine kamper fremover og Maupay tar også straffer.

Men det er nettopp det at han på mystisk vis ikke var med i troppen sist, noe som var «taktiske årsaker» ifølge Graham Potter», men «bullshit»-alarmen ringer rimelig høyt all den tid han ikke engang var i troppen.

Isteden var det iøynefallende at det var Watkins som tok straffe for Aston Villa sist.

Villa-spissen er på 9. plass på xG-listen, selv om Villa har en kamp til gode på resten.

En meget god Alex McCarthy og en for anledningen svært effektivt Southampton (fire mål på 1.00 xG er drøyt) gjorde at Villa tapte sist.

Watkins har gode tall og Aston Villa har et flott kampprogram fremover. Han er også et billigere alternativ enn Jack Grealish, et annet veldig godt valg, dog i en annen posisjon.

Jarrod Bowen, West Ham (6.3)

Hvem, sa du? Jarrod Bowen er valgt av kun 2,2 prosent så langt til tross for tre mål på syv kamper.

Med Michail Antonio ute er Bowen det beste offensive valget på et West Ham med et grønt og fint kampprogram.

23-åringen har startet samtlige kamper for West Ham så langt. 14, 22 og 16 mål ble det for Hull i de tre siste sesongene før han kom til West Ham i fjor.

Bowen er ikke like høyt oppe på de underliggende tallene ifølge Understat.com, men det er kanskje ikke så rart.

West Ham har møtt Newcastle (h), Arsenal (b), Wolves (h), Leicester (b), Tottenham (b), Manchester City (h) og Liverpool (b) så langt.

Lagkamerat Pablo Fornals (6.4) kan være et annet alternativ.

Raheem Sterling, Manchester City (11.6)

Vi kunne vel egentlig nevnt flere spillere hos Manchester City. Sterling er for øyeblikket valgt av kun syv prosent, mens Kevin de Bruyne er valgt av 15,8 prosent.

Det er oppsiktsvekkende lite for begge to, som dermed blir differ.

Vi skrev i forrige sak at det er på tide å begynne planleggingen om å få inn Manchester City-spillere.

Riktignok har de lyseblå vært langt mindre farlige denne sesongen. I fjor hadde de xG på nesten 103 mål på 38 kamper, noe som er spinnvilt høyt. Det er mer enn Tottenham og Arsenal hadde til sammen.

I år er det betydelig lavere, men med kampprogrammet som venter fra runde 10 er det bare å forberede seg.

Manchester City har foreløpig ikke levert tall som forsvarer prisen til de aller dyreste spillerne, men tallgrunnlaget fra seks kamper denne sesongen veier ikke opp for den vanvittige fjorårssesongen.

Pep Guardiolas menn kommer snart til å bøtte inn mål igjen, og da har du sjansen til å være tidlig på. Sterling eller De Bruyne blir min kaptein i Gameweek 10. Det kan jeg si allerede nå.

Hvem bør ut?

Utfordringen dersom man skal gå for differentials, er spørsmålet hvem som skal ut.

Ingen av de offensive spillerne på template-laget skiller seg ut som spesielt dårlige valg og har man dem på laget, bør man ikke bytte de ut.

Manchester City-spillere er det man bør rydde plass til. Callum Wilson virker også som et opplagt valg man bør vurdere, mens Bowen og Watkins kan være gode budsjettalternativer om man ikke har råd til spillere i prisklassen rett over.

Bakover virker det mer risikabelt å fortsette med for eksempel Romain Saïss, som ble benket sist. Også Tyrick Mitchell virker litt ferdig i Fantasy-sammenheng.

Ellers virker det som en dårlig idé å stresse med å få ut Liverpool-forsvare. Etter Manchester City-kampen kommer en fin rekke med kamper for de røde, så tenk deg om en ekstra gang før du hiver ut for eksempel Trent Alexander-Arnold.

Det er heller ingen forsvarsspillere som fremstår som åpenbare alternativer per dags dato.

Max Kilman (4.2) virker fortsatt som et kupp til den prisen, selv om Wolves har et tøft program fremover.

Burnley, Leicester og Aston Villa har vært de beste defensive lagene så langt, mens dødballfoten til Aaron Cresswell (5.1) kan være lurt å se opp for gjennom West Hams grønne kampprogram.

Lykke til med runden!