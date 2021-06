RBK vil ha med suksesstreneren videre: - Vi jobber døgnet rundt, og det er krevende over tid

Steinar Lein blir gjerne værende på Koteng arena i mange år, men stiller krav for å fortsette som hovedtrener for Rosenborg.

- Jeg har jo et sterkt ønske om det om å forlenge kontrakten, og vil gjerne være her i mange år, sier Steinar Lein. Her i LSK-hallen etter årets femte strake seier. Foto: Petter Rasmus

– Resultatene taler for seg selv. Vi er veldig fornøyd med Steinar, og det er bare å satse videre, sier styreleder Ørjan Engen.

Steinar Leins kontrakt som hovedtrener i Rosenborg kvinner strekker seg ut nåværende sesong, men alt tyder på at suksesstreneren blir værende.

- Nå hadde vi samtaler i forrige uke. Og da regner med at det blir nye samtaler tidlig i denne uka. Så får vi håpe at vi får landet det da, så vi slipper å bruke mer energi på det, sier Steinar Lein om prosessen som nå pågår.

Ønsker bedre rammebetingelser

Lein ledet laget til en overraskende andreplass i 2020, og fikk prisen som årets trener. 2019-sesongen var Leins første. Da endte laget på syvendeplass i Toppserien (da som Trondheims-Ørn).

49-åringen ble hentet til Ladesletta etter den grusomme 2018-sesongen, hvor klubben kun tok fire seiere. Siden har klubben investert i spillertroppen, og flere av de sentrale spillerne er blitt helprofesjonelle.

Nå stiller Lein krav til et løft også for trenerteamet.

- Jeg har jo et sterkt ønske om det om å forlenge kontrakten, og vil gjerne være her i mange år. Jeg har satt i gang et prosjekt som er veldig spennende å være med på, og ønsker å dra dette så langt som jeg klarer. Samtidig er det ekstremt krevende å stå i en slik jobb, det er veldig mye arbeid. Vi er et godt trenerteam, men vi er ikke like godt bemannet som for eksempel RBK herrer.

– Så diskusjonen går ikke på om du ønsker å fortsette eller ikke – det handler om rammebetingelsene?

- Ja. Både mine og de rundt meg. Det er helt avgjørende at trenerteamet blir tilført ressurser. I Toppserie-sammenheng er vi godt bemannet, men vi jobber døgnet rundt. For min del har jeg ikke tid til noe annet enn å trene RBK kvinner. Og det er krevende over tid å jobbe morgen og kveld. Det er jo på en måte slik fotballyrket er, men de resultatene vi oppnår kommer ikke av seg selv. Det er hard jobbing og dedikasjon for at dette skal bli bra. Derfor må vi ruste opp dersom vi skal nå de målene vi har satt oss. Så må det selvfølgelig bygges over tid. Det er noe som heter økonomi og det må være en viss fornuft i det, sier 49-åringen.

God på utvikling

Fem kamper ut i årets sesong, står klubben med full poengpott, og null baklengsmål. Foruten det åpenbare - de gode resultatene - peker styreleder Ørjan Engen på en annen viktig grunn til ønsket om å forlenge med Lein.

– Steinar er utrolig flink til å utvikle spillere. Det er veldig viktig for oss i Trøndelag som ikke har noen Toppserie-klubber rundt oss. Vi må la de unge spillerne få sjansen til å utvikle seg. Nå har vi en god miks av unge spillere og spillere som har holdt på noen år, sier Engen.