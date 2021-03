Klopps immunitet varer ikke evig

OM FOTBALL: Jürgen Klopps jobb er ikke i fare nå. Men til høsten kan den være det. Da er immuniteten over.

Jürgen Klopp smilte tappert før søndagens hjemmekamp mot Fulham, men igjen ble det tap på Anfield. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kort om saken

Liverpool er i krise etter å ha tapt seks strake hjemmekamper på Anfield.

Onsdag kveld møter Liverpool tyske RB Leipzig om retten til kvartfinale i Champions League. Liverpool vant den første kampen 2–0.

Kampen sendes på Viasport 1 kl. 21.00.

Kanskje du så bildene fra Glasgow søndag ettermiddag, da tusenvis av Rangers-supportere brøt alt som var av koronarestriksjoner og feiret klubbens seriegull ved George Square.

Den skotske klubben stoppet byrival Celtics seiersrekke og vant sitt første seriegull på 10 år.

Den alle i Rangers peker på, er klubbens unge manager Steven Gerrard. 40-åringen har lykkes med nesten alt etter at han kom til den gamle storheten.

Han var legende som spiller i Liverpool, men vant aldri seriegull.

I Rangers er han ligamester og klubbens nye frelser.

Fakta Jürgen Klopp Født: 6. juni 1967 Stilling: Manager Liverpool Klubber som spiller: TuS Ergenzingen, Pforzheim, Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, FC Rot-WeissErfurt, Mainz 05. Klubber som trener: Mainz, Borussia Dortmund, Liverpool Meritter: Seriegull og Champions League-triumf Liverpool, to seriegull Borussia Dortmund, 1 cupgull Borussia Dortmund, tapende Champions League-finalist Borussia Dortmund 2013, tapende Champions League-finalist Liverpool 2018. Les mer

Slik så det ut i Glasgow søndag ettermiddag da Steven Gerrard ledet Rangers til klubbens første seriegull på 10 år. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Jürgen Klopps problemer

Nesten samtidig i Liverpool, en snau fire timers kjøretur sørover langs M6, gjemte manager Jürgen Klopp igjen ansiktet i hendene etter et nytt tap.

Han forsøkte fortvilet å holde masken. Forsøkte igjen å overbevise om at han fortsatt hadde troen.

Men det må være vrient, spesielt når fotballaget du er ansvarlig for, har tapt seks strake hjemmekamper på rad.

Og det faktum at laget var betraktet som verdens beste for et år siden, gjør det ikke lettere å flykte unna problemene.

Regjerende seriemester Liverpool er i alvorlige problemer.

Liverpools problemer er Jürgen Klopps problemer.

Så er spørsmålet når Jürgen Klopp blir Liverpools problem.

Kampen om Champions League

Anfield-klubben er for lengst hektet av i gullkampen. Det må en betydelig redningsaksjon til for å berge fjerdeplass i Premier League og fortsatt Champions League-spill for laget som vant turneringen i 2019.

Klopp og Liverpool kan likevel sikre seg en plass i Champions League selv om de ikke er topp fire i den hjemlige ligaen. Men da må de vinne hele Champions League for å sikre friplass.

Liverpool har et bra utgangspunkt for å sikre kvartfinale etter 2–0 borte mot RB Leipzig i første kamp. Men i den formen Liverpool har vist på Anfield i 2021, kan alt skje i returkampen.

Da kan Klopps bekymrede ansikt bli ... veldig bekymret.

Les også Seks strake Anfield-tap for Liverpool: – Ikke normalt for noen mestere

Immunitet varer ikke evig

Tyskeren har en enorm popularitet og status i Liverpool etter det han har gjort for klubben de fem og et halvt årene han har vært der.

Han har vunnet Champions League og Premier League, spilt en fotball som har utmattet motstanderne og underholdt Liverpool-supporterne.

Jürgen Klopp har mye å gå på. Det skal mer enn to-tre måneder med svake resultater til før Liverpool sparker sin populære manager.

Han fikk spillerne til å gå på vannet i 2020, da er han bortimot uangripelig året etter.

Men hvor lenge er 53-åringen immun?

Kanskje et halvt år til.

Et Liverpool-lag uten Champions League og med en haltende seriestart på den kommende 2021/2022-sesongen, vil nok fremtvinge rop om forandringer hos en del supportere.

Og når supportere roper høyt, pleier ofte klubbledere å lytte.

Manager Steven Gerrard ropte til supporterne fra vinduet i garderoben etter lørdagens seier mot St. Mirren. Gullet ble sikret da Celtic kun klarte uavgjort dagen etter. Foto: Jane Barlow, PA

Ropene etter forandringer

Avdelingen for korttidsminne pleier å ha gode dager i og rundt store fotballklubber.

Mekanismene er enkle. Etter X antall tap er du ferdig, nesten uansett hva du har prestert i samme stilling tidligere.

Da hjelper ikke et avvæpnende smil og tidligere resultater.

La oss si at Liverpool har tapt mer enn de har vunnet i Premier League når vi er i oktober-november. Da vil det komme krav om forandringer.

Og trolig vil mange peke mot en klubblegende med suksess 350 kilometer lenger nord.

Steven Gerrard har en enorm posisjon i Liverpool. På et eller annet tidspunkt vil 40-åringen bli manager for klubben han selv forguder.

Spørsmålet er når.

I fotball handler alt om timing. Gerrard er kanskje ikke moden for Liverpool nå, men han kan være det om to år. Han har kanskje godt av et par sesonger til i Rangers.

Joachim Löw annonserte tirsdag at han går av som tysk landslagssjef etter sommerens EM. Jürgen Klopp er en av favorittene til å ta over. Foto: Heiko Junge, NTB

Ledig tysk landslagsjobb

Dersom Klopps Liverpool trøbler videre i høst, samtidig som Gerrard gjør seg mer attraktiv for andre storklubber med gode Rangers-resultater, kan det være at Liverpool-ledelsen tenker i retning av forandring og peker på en gammel klubbhelt.

Manchester United har gjort det med Ole Gunnar Solskjær, Juventus med Andrea Pirlo, Chelsea med Frank Lampard, Arsenal med Mikel Arteta. For å nevne noen.

Gerrard er ikke noe mindre utlært som manager enn de fire nevnte.

Men fotball er også tilfeldighetenes spill.

Tirsdag kunngjorde Tysklands landslagssjef Joachim Löw at han gir seg etter sommerens EM-sluttspill.

Klopp er sammen med Bayern Münchens Hansi Flick, tidligere assistent for Löw på landslaget, favoritter til jobben.

Det er ikke helt utenkelig at Klopp forlater Liverpool tre år før kontraktens utløp. Jobben som sjef for Die Mannschaft må friste litt – selv om han senest tirsdag uttalte at det ikke er aktuelt å ta over et landslag nå, og at det må svi å forlate Liverpool i den tilstanden klubben er i akkurat nå.

Men en mulig tysk landslagsjobb og eventuelle rop etter Gerrard, er det siste Klopp trenger å tenke på når han sender sine menn ut mot RB Leipzig i Champions Leagues åttedelsfinale onsdag kveld.

Han må finne en vaksine som kan friskmelde sitt Liverpool-lag for å kunne forlenge egen immunitet.