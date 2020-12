I fire sesonger har norsk hoppsport latt seg inspirere av Formel 1. Resultatet er verdens beste skihopper.

Hva Halvor Egner Granerud (24) og Lewis Hamilton (35) har til felles? Mest sannsynlig mer enn du tror.

Halvor Egner Granerud går inn i Hoppuka som storfavoritt etter fem strake verdenscupseire. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kort om saken

Tirsdag er første renn i den prestisjetunge Hoppuka. Det går i Oberstdorf.

Norske Halvor Egner Granerud er storfavoritt etter å ha vunnet fem verdenscuprenn på rad.

På veien dit har han fått mye hjelp av Norges utstyrsteam.

Rennet går på NRK 1 fra kl. 1625.

Da Lewis Hamilton i oktober gikk forbi Michael Schumacher i antall Formel 1-seire, dukket en årelang diskusjon opp på nytt.

Er det føreren eller bilen som gjør at Hamilton er verdens suverent beste i Formel 1?

Onde tunger vil ha det til at nærmest en hvilken som helst annen av Formel 1-førerne kunne vunnet i Hamiltons Mercedes. Andre mener Hamilton ville vunnet også i en annen bil.

Sannheten ligger nok et sted midt imellom. Hamilton er verdens beste sjåfør, og han kjører verdens beste bil. Kombinasjonen blir så godt som uslåelig.

Et par måneder senere, et helt annet sted, begynte et annet spørsmål å stilles i sportsverdenen. Halvor Egner Granerud vant fem verdenscuprenn i hopp på rad. Ingen mannlig norsk skihopper har gjort det før ham (Maren Lundby har den norske rekorden med seks på rad). Kun en håndfull internasjonale løpere har klart den samme bragden.

Og det hele skjedde under ett år siden Granerud ikke engang klarte å kvalifisere seg til annenomganger.

Hvordan i alle dager har Granerud blitt verdens beste på rekordtid?

Svaret er komplekst. Men noe av det finner vi på mange måter i Hamiltons Mercedes-bil.

I oktober ble Lewis Hamilton den mestvinnende Formel 1-sjåføren i historien. Foto: Luca Bruno / Pool AP

Den norske akilleshælen

For å forklare hvorfor, må vi først noen år tilbake i tid. 2017, for å være eksakt. Det var Ski-VM i Lahti. I de individuelle rennene hadde medaljene uteblitt. Etter første omgang i lagkonkurransen, lå Norge på annenplass. Så satte Johann André Forfang utfor i splitter nytt utstyr. Det ble bakkerekord, 138 meter, og etterhvert sølv på det norske laget.

Når sesongen var avsluttet la Forfangs hopp grunnlaget for at hoppsjef Clas Brede Bråthen opprettet avdelingen «Sport Science». Målet var å bli best på utstyr, og ansvaret fikk Magnus Brevig.

– Mye var opp til meg i starten. Vi hadde noen generelle ting, men veien ble litt til mens vi gikk, sier Brevig.

Magnus Brevig (t.v.) har ledet det norske utstyrsprosjektet siden det startet i 2017. Det har blant annet resultert i nye hoppdresser. Her sammen med Daniel Andre Tande og Johann André Forfang. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tidligere var utstyr den norske akilleshælen. Hvert år kommer nye regelendringer eller justeringer. Og hvert år kom Norge bakpå i forhold til konkurrentene.

– Det er ikke alltid det skjer de store tingene, men mange ganger kan små endringer føre til at løperen opplever hoppingen annerledes, forklarer Brevig.

Også i år har det kommet nye endringer som Brevig har måttet bryne seg på. Men nå er han ikke alene. Hvert år har teamet hans vokst seg litt og litt større. I dag er de fem mann i tillegg til flere samarbeidspartnere.

At Granerud har vært best hele sesongen, er et svar med to streker under om at utstyr nå ikke er en norsk akilleshæl. Det er en fordel.

Fakta Dette er det norske utstyrsteamet Magnus Brevig (Sjef for «Sport Science») Adrian Livelten (Jobber med dress) Kenneth Gangnes (Jobber med teknikk) Thomas Lobben (Assistenttrener) Andreas Willberg (Trener og dressmann) I tillegg har man satt i gang følgende prosjekter: Aerodynamikkprosjekt ved Olympiatoppen og Ola Elfmark. Der bidra også Technical Difficulties ved Tom Hilde og Christopher Lange. Vinkelmåling på ski-prosjekt ved Apertus og Vebjørn Berre. Skoprosjekt sammen med Østo på Hamar. Gliprosjekt på Olympiatoppen. Les mer

Graneruds Mercedes-bil

– Formel 1? Ja, det har vi vært veldig inspirert av, sier Brevig og utdyper:

– Du skal ha to ting raskt i mål. Bilen med sjåføren oppi. En god sjåfør i en dårlig bil vinner ikke. På samme måte hvis du setter dårlig utstyr på en hopper, vinner han ikke.

På mange måter er Graneruds hoppdress og ski en ekvivalent til Hamiltons bil.

Men der Formel 1-sjåfører i flere tiår har vært vant til å ha et team rundt seg som optimaliserer bilen, har hoppere inntil nylig vært nødt til å ta hånd om utviklingen av sitt utstyr selv. Flere ønsker også å ha en aktiv finger med i spillet.

På grunn av at Granerud sist vinter slet så mye med hoppteknikken, tok han derfor denne sesongen et valg om å kun fokusere på det. Utstyret overlot han til Brevigs team.

– Jeg ga tidlig beskjed om at jeg hopper med det støtteapparatet tror at er lurt. Jeg har endt opp med en veldig god pakke, og det hundre prosent støtteapparatets «feil», sier han humoristisk.

Fakta Slik blir Hoppuka Tirsdag 29. desember: Oberstdorf, Schattenbergbakken Fredag 1. januar: Garmisch-Partenkirchen, Olympiabakken Søndag 3. januar: Innsbruck, Bergiselbakken Onsdag 6. januar: Bischofshofen, Paul Ausserleitner-bakken Les mer

Tror Granerud har satt ny standard

Hoppsjef Bråthen tror måten Granerud har brukt utstyrsteamet på vil gjøre at flere følger etter.

– Halvor er den første som har brukt dette apparatet som en Formel 1-kjører bruker sine støttespillere. Du skal ikke se bort ifra at han har satt en ny standard i måten å bruke det systemet vi har. At de som jobber døgnet rundt med utstyr vil få mer påvirkning enn de historisk sett har hatt, spår Bråthen.

Granerud selv er enig med Formel 1-sammenligningen.

– Jeg velger å tro at vi har kanskje mer å si enn hva en fører i Formel 1 har. Men det er mye det samme i form av at det hele tiden er ting som kan gjøres litt bedre eller tilpasses enda mer i forhold til hvordan en person hopper. Jeg tror det er mye læring og likheter ut ifra hvordan de jobber i Formel 1.

Med både utøver og utstyr på plass, går Granerud nå inn i Hoppuka som storfavoritt. Etter Engelberg fortalte han om en nervøsitet for å «miste det», men i Oberstdorf har han fått svarene han trenger. I kvalifiseringen til tirsdagens renn, tok han seg enkelt videre på 2. plass. Eller som han sier selv:

– Det føles bra.