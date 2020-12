Tyrkiske medier: Omar Elabdellaoui skadd av fyrverkeri

Omar Elabdellaoui, visekaptein på Norges landslag i fotball, ble ifølge tyrkiske medier skadd av fyrverkeri nyttårsaften.

Omar Elabdellaoui ble ifølge tyrkiske medier skadd av fyrverkeri på nyttårsaften. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Publisert: Nå nettopp

Høyrebacken, som spiller for den tyrkiske storklubben Galatasaray, skal ha blitt fraktet til sykehus etter at fyrverkeri detonerte i hånden hans. Det melder NRK og TV 2 og viser blant annet til Cumhuriyet.

Den tyrkiske avisen skriver at han kan ha fått synsskader i eksplosjonen.

Den store avisen Hürriyet skriver også om ulykken. Ifølge avisen pådro Elabdellaoui seg skader i hånden og ansiktet, og legene frykter synstap. Det jobbes med å minimere dette.

Klubben har varslet en uttalelse om hendelsen, men den foreligger ennå ikke.

Det har ikke vært en enkel høst for Elabdellaoui etter overgangen fra greske Olympiakos. I november var det hans positive koronaprøve som førte til at hele landslagstroppen ble satt i karantene slik at Norges nasjonsligakamp mot Romania ble avlyst og et «nødlandslag» måtte stables på beina til den avgjørende kampen mot Østerrike.

29-åringen fra Oslo ble utviklet i akademiet til Manchester City. Etter leieopphold i Strømsgodset, Feyenoord og Eintracht Braunschweig spilte han en sesong for den tyske klubben og seks for Olympiakos førr han sist sommer ble Galatasaray-spiller.

Han har også et leieopphold i engelske Hull bak seg.