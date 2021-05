Åpenhjertig Robin Reed: – Kan ikke oppfattes som annet enn mistillit

Robin Reed åpner opp om de siste månedene som til slutt endte med at han fortsetter som styreleder i Start En Drøm.

Robin Reed fotografert i Kristiansand i fjor sommer. Foto: Steffen Stenersen

– Jeg reagerer på at det ble foreslått at en daglig leder skulle over til IK Start. Ikke fordi jeg nødvendigvis er uenig i det, det kan diskuteres. Men fordi det var en daglig leder ansatt i Start En Drøm i henhold til samarbeidsavtalen. Når det sitter en daglig leder der så kan det ikke oppfattes som annet en mistillit, sier Robin Reed i denne ukas episode av FVN Fotball.

Han åpner opp om prosessen som til slutt førte til at daglig leder Christopher MacConnacher sa opp, og at han selv trakk seg som styreleder.

Årsmøtet vedtok at daglig leder-stillingen skulle utlyses, og at lederen skulle være ansatt i IK Start, ikke Start En Drøm.

– Jeg reagerer veldig på at stillingen hans skal bli utlyst. Hvorfor? Her sitter vi og har rykket ned. Vi er midt i en pandemi. Økonomien er svært vanskelig. De ansatte har behov for ro. Så begynner man å gå på lederen. Å utlyse en stilling tar flere måneder og koster penger. Er det dette vi trenger? Jeg synes det var feil tidspunkt og feil å gå etter han.

– Vi mistet en god mann og det har ikke Start råd til, sier Reed om MacConnacher.

Han mener dette handler om at «enkelte mennesker i klubben» ikke ønsket ham som daglig leder.

– Jeg synes vi heller skal ha en kultur hvor vi sier det til hverandre, sier Reed.

– Du opplever at det har vært baksnakking av blant andre MacConnacher?

– Ja.

– Av hvem eller i hvilke områder av klubben?

– Det er ikke så viktig. Poenget er at hvis vi skal klare å skape en klubb som landsdelen er stolt av, så må vi slutte med intriger og klare å snakke til hverandre. Det handler ikke bare om han, men her synes jeg den rette fremgangsmåten hadde vært å si «vi har ikke tillit til deg, la oss finne en minnelig løsning», sier Reed.

I podkasten snakker også Reed om hvordan han ønsker å jobbe med Start i tiden som kommer. Han sier det fortsatt er tæring etter næring som gjelder, at man ikke skal bruke store summer på spillere

Vi er også innom Slack-meldingene som skapte oppstyr og som han selv tar selvkritikk på, om forholdet til sportslig avdeling og Atle Roar Håland og hvorfor det etter fire år med nedtur nå skal lykkes å bygge en solid klubb.

