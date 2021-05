Historisk før sesongstart. Nå vil de kopiere RBK-bragd

RBK-budsjettet har nesten firedoblet seg siden 2017. Men ambisjonene krever mye mer penger.

RBK sesongstarter mot Stabæk på Koteng Arena lørdag. Klubben har satt seg hårete mål. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: I går 11:37

- Jeg tror at dersom vi får beholde spillerstallen vår, eller de fleste av dem, og Steinar Lein får jobbe med laget over tid, kan vi bli et Rosenborg ala eventyret på 90-tallet. Det høres litt hårete ut, men vi må tørre å si litt.

Styreleder i RBK Kvinner, Ørjan Engen, legger ikke fingrene imellom.

Seriesølvet i 2020 er bare et første steg på veien. Og foran 2021-sesongen er det tatt et nytt steg. Budsjettet er økt kraftig.

Der står det 18,2 millioner kroner på utgiftssiden. I tillegg kommer et budsjettert finansunderskudd på over 800 000 kroner. Klubben budsjetterer med 16,99 millioner kroner på inntektssiden, og forventer å gå to millioner kroner i underskudd.

- Det er et historisk høyt budsjett, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball kvinner, interesseorganisasjonen for klubbene i de to øverste divisjonene.

Firedobling

Adresseavisen har bedt de øvrige toppserielagene oppgi sine budsjett. Nærmest Rosenborg er Vålerenga, med et budsjett på 16,5 millioner kroner. Avaldsnes og Lyn har ikke villet oppgi sine tall.

Fakta Budsjett Toppserien 2021 RBK 19,0 mill. VIF: 16,5 mill. Sandviken: 12,4 mill. LSK: 10,0 mill. Stabæk: 8,5 mill. Arna-Bjørnar: 8,1 mill.* Kolbotn: 6,3 mill. Klepp: 5,8 mill.** * Topp- og breddeklubb. Administrasjonskostnader ikke inkludert i summen. ** Topp- og breddeklubb. Administrasjons- og anleggskostnader ikke inkludert i summen. Les mer

Rosenborgs total er nesten en firedobling fra 2017, da daværende Trondheims-Ørn omsatte for 4,9 millioner kroner.

- Jada, det har løftet seg betraktelig. Det sier noe om hvor sterk merkevaren Rosenborg er. I tillegg er utviklingen i kvinnefotball generelt betydelig. Og jeg tror det hadde blitt enda mer om det ikke var for koronasituasjonen, sier Engen.

Han poengterer at Rosenborg har millionbeløp i utgifter og inntekter knyttet til at klubben har en eget stadion på Lade. Det har ikke de andre lagene i Toppserien. Det budsjettert underskuddet handler i stor grad om avskrivninger på stadionanlegget.

Les også Henter landslagsspiller hjem fra England

Velger scenario 2

- Hvordan ser du for deg utviklingen blir fremover?

- Det er to scenario. Vi kan velge at det er helt okei som nå, og da vil vi slåss i toppen av norsk fotball. Men ok vi ønsker å være med og konkurrere i Europa, kreves det en betydelig økning.

Dagens RBK-styre ønsker det andre alternativet.

- Vi må ha en sunn inngang til det, og bygge stein på stein. Men samtidig kan vi ikke la Europa springe fra oss. Ser du på RBK herrer sammenlignet med Europa, er forskjellen ekstremt stor. Så stor forskjell er det ikke på damesiden. Men med den satsingen som skjer i Europa ellers, blir gapet veldig stort å ta igjen om vi ikke klarer å følge med nå, sier Engen.

Les også Mente det hastet – nå har RBK utsatt lederjakten

Økte pengepremier

Gjennom fjorårets seriesølv er RBK sikret kvalifiseringsspill til Champions League denne sommeren. Der er det – i motsetning til tidligere år – plutselig penger å hente.

Fra og med denne sesongen er premiepengene i kvinnenes Champions League mangedoblet. Bare for å delta i gruppespillet, er klubbene sikret 400 000 euro.

Styreleder Engen mener dette er tidspunktet RBK må satse.

- Ja, jeg tror det er billigere å være med nå enn å la de andre ta større del av kaken. Kostnadene til spillerlønninger vil øke betraktelig fremover. Da må inntektene henge med, sier han.

Les også Rosenborg-planen: Blir én klubb i 2022 eller 2023

– Må ha førsteellever på fulltid

Da Adresseavisen onsdag kunne fortelle at landslagsspiller Kristine Leine er klar for Rosenborg, ble hun klubbens fjerde fulltidsproff.

- Er det nok til å hevde seg i Europa nå?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg er sikker på at det ikke er nok, sier Engen.

- Hvis Rosenborg skal opp og slåss med de beste, er det klart lønningene vil gå opp. Vi ønsker også å ta vare på trønderske talenter, og vi har en trener som er ekstremt god på det. Men skal vi satse på Champions League og slike ting, må i hvert fall førsteelleveren være på heltid. Så får vi ta resten derfra.

Les også Skal diskutere felles RBK-fremtid på Lade: Kan gi store inntekter

Forserer femårsplanen

I femårsplanen klubben satte seg i fjor, skulle omsetningen opp til 25 millioner kroner i løpet av perioden. Styrelederen tror de kommer til å nå det tallet raskere.

Ifølge Hege Jørgensen omsetter til sammenligning Lyon for rundt 80 millioner kroner. Mens snitt-tallet for den engelske toppdivisjonen i 2019 var nettopp 25 millioner kroner.

- Hva betyr penger for de sportslige resultatene?

- Det tror jeg er veldig viktig. Det er bare å se på hvem som kommer til utslagsrundene i Champions League. Det er bare store lag som når opp, sier Engen.