Slik blir cup-helga på Sørlandet: – Vi ser på det som en stor fest

Denne helga skal åtte sørlandske lag duellere om avansement i cupen.

Fra riggingen til lørdagens cupkamp på Fevik stadion. De gamle innbytterbuene flyttes for å få plass til kiosk/wc ved tribune C. Fra venstre Børge Larsen, Jon Ove Heen, Asbjørn Lorentzen og daglig leder i Express Magne Aslaksen. Foto: Asbjørn Odd Berge, NRK

KRISTIANSAND: – Vi ser på det som en stor fest. Det er kjempegøy å møte et så godt lag som Start. Vi har lenge vært klar på at fotballen må komme i gang, så da må vi glede oss til fest, sier Magne Aslaksen, daglig leder i Express, før lørdagens NM-kamp på Fevik stadion.

Første NM-runde spilles for første gang siden koronanedstengningen for snart halvannet år siden. Fædrelandsvennen har snakket med representanter fra samtlige åtte sørlandsklubber som skal i aksjon.

Express – Start (Fevik stadion). Lørdag klokka 15.

Express har kommet seg til første runde i cupen for første gang. Der får de storfint besøk av Start. Det blir deres første offisielle kamp siden pandemien brøt ut i mars i fjor, og på Fevik er det ingen som helst tvil om at folk gleder seg til kamp.

– Det er utsolgt! jubler daglig leder Aslaksen til Fædrelandsvennen på telefon fredag morgen.

Det tilsvarer rundt 600 solgte billetter. Det er satt av to kohorter til hjemmesupporterne og en til Start-supporterne.

– Så har vi invitert inn alle æresmedlemmene i klubben og de som har bidratt i alle år, opplyser Aslaksen.

Start-spiller Martin Ramsland er forberedt på en tøff kamp mot Express.

– Jeg har spilt mange cupkamper opp gjennom årene, så det kan bli tøft det. Vi skal forberede oss til den som en vanlig kamp og ta alt på fulleste alvor. Det gleder vi oss til, og så håper vi å se mange folk på tribunen, sier 28-åringen.

Mandalskameratene – Arendal (Idrettsparken stadion). Lørdag klokka 15.

Mandalskameratene gjør seg også klar for første kamp på nesten halvannet år. Laget har spilt treningskamper mot henholdsvis Vindbjart (3-0-seier) og Donn (1-2-tap) i forkant av kampen mot Arendal.

– Det var gøy å kunne spille treningskamper igjen, men det blir noe helt annet med cup- og seriespill. Det føles helt fantastisk endelig å spille en offisiell kamp etter så lang tid, sier trener Frank Våge Skårdal til Fædrelandsvennen.

Treneren er forberedt på en tøff kamp mot et Arendal-lag som troner øverst på tabellen i 2. divisjon etter åtte serierunder.

– Arendal er selvsagt favoritter, men vi ser på det som en grei oppkjøring fram mot seriestart. Vi vil også få en del svar på hvor vi står, og det er alltid gøy å møte lag som spiller på høyere nivå enn oss selv, sier Skårdal.

Arendal-leiren er på sin side forsiktig med å undervurdere Mandalskameratene.

– MK har en tradisjonsrik historie, så det kan bli et spennende oppgjør. Vi forventer en tøff kamp mot et heltent MK-lag. De vil nok ha mye energi og et ønske om å vise seg fram for sitt hjemmepublikum på en god måte, sier Bjørge Fedje, teamleder sport og spillerlogistikk i Arendal Fotball.

Det bør bli folksomt på Moseidmoen når Vindbjart møter erkerivalen Fløy lørdag ettermiddag. Foto: Arkivfoto

Vindbjart – Fløy (Sparebanken Sør-banen Vennesla). Lørdag klokka 16.

Det er duket for et skikkelig lokaloppgjør når Vindbjart tar imot Fløy. Vennesla-klubben, som holder til i 3. divisjon, nivået under Fløy, er ennå ikke i sesong. Det har kun blitt treningskamper: 0–3-tap mot Mandalskameratene, 4–2-seier over Donn og 4–4 mot Express.

Vindbjart-trener Steinar Skeie skyver favorittstemplet over på de blåkledde fra «Øya».

– Selv om de ikke har kommet godt i gang, er Fløy favoritter. De spiller en divisjon over oss og har spilt mange flere kamper. Vi har egentlig alt å vinne, men vi satser på at vi kan utfordre dem, sier Skeie, som er inne i sin siste sesong som Vindbjart-trener.

Vebjørn Urdal tok på sin side over Fløy foran årets sesong. Trønderen har ikke fått den starten han ønsket seg, og sammen med Rosenborg 2, er Fløy det laget som har tatt færrest poeng (4) etter åtte serierunder i 2. divisjon.

– Vi har vært uheldige, men man skaper sin egen lykke. Vi har troen på at vi kan snu dette. Guttene har vært fine, og jeg tror vi skal klare dette. Men vi må jobbe hardt, sier Urdal om situasjonen i Fløy, før han forteller om viktigheten av cupkampen:

– Det er en kamp som betyr mye for mange rundt om på «Øya». Selv om jeg ikke har noe tilknytning til dette lokaloppgjøret fra før av, så blir det en spesiell kamp. Det er naturlig at vi er favoritter når vi spiller en divisjon høyere.

Jerv har allerede vunnet en kamp i Kristiansand i år, da de slo Start 4-2 på Sør Arena. Søndag er Donn motstander i cupen på Kristiansand stadion. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Donn – Jerv (Kristiansand stadion). Søndag klokka 18.

Donn har spilt to treningskamper foran kampen mot høytflyvende Jerv. Det har blitt 2-4-tap mot Vindbjart og 2-1-seier over Mandalskameratene. Cupkampen mot Jerv vil bli spilt på ærverdige Kristiansand Stadion.

– Jeg forventer at vi går til kamp med ladede batterier og gjør maksimalt ut av en utfordrende kamp. Vi gleder oss, og så håper jeg å se et tent Donn-lag som er godt strukturert defensivt, og har noe å tilby med ball også, sier Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft.

Det blir viktig for Donn å stramme til bakover. Jerv har levert strålende i 1. divisjon hittil, og ligger på 3. plass med 25 poeng. Daglig leder Trond Christoffersen har stor respekt for Donn, og håper at mange tar turen for å se kampen på Kristiansand Stadion.

– Vi har troen på avansement, men vi har samtidig en ydmyk tilnærming til kampen mot et lag som ikke har spilt offisielle kamper siden høsten 2019. Så håper vi på en lokal fotballfest. Jo flere på tribunen, jo gøyere, sier Christoffersen.