Her er Starts nysignering på Kjevik

Torsdag kveld landet Starts nye spiller, Luc Mares, på Kjevik. Stopperen gleder seg til å komme i gang i sin nye klubb.

Luc Mares på plass i Kristiansand. Foto: Shayan Jalilian

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

KRISTIANSAND: Onsdag formiddag bekreftet Start at de har hentet den nederlandske stopperen Luc Mares fra MVV Maastricht. Ved 17.30-tiden torsdag landet stopperens fly på Kjevik, og halvannen time senere kom han ut av ankomstterminalen på flyplassen.

– Det føles godt å komme hit. Jeg har ventet i over en uke nå, så det føles bra, sier Mares til Fædrelandsvennen.

24-åringen ble møtt av Starts klubbdirektør Terje Marcussen, som hadde tatt turen for å hilse på klubbens nye spiller i solsteika. Mares var nemlig imponert over været som møtte ham etter at han landet i hovedstaden på Sørlandet.

– Det regnet mye i Nederland i dag og været var dårlig, men her er det mye bedre, smiler han.

Nederlenderen gleder seg til å ta på seg Start-tøyet og bli kjent med sin nye klubb.

– Jeg ser fram til å møte mine nye lagkamerater og trenere. Det blir spennende å se hvordan laget ønsker å spille, og så må jeg bare finne ut om jeg må i karantene eller om jeg kan trene i morgen. Jeg føler meg uansett klar for denne utfordringen, sier han.

Les også Ringte nøkkelspiller før han signerte for Start: – Det ga meg troa

Det er uvisst hvor lenge Mares må være i karantene, men han ble kjørt av en buss til karantenehotellet i Kristiansand sentrum. Overgangsvinduet åpner 1. august, og dermed blir hans første kamp etter all sannsynlighet borte mot Fredrikstad 18. august.

Flere klubber skal ha vært interessert i å sikre seg spillerens signatur, men Mares er trygg på at Start er et riktig valg.

– Jeg snakket med treneren og likte planene han har for klubben. Så snakket jeg med El Makrini som sa mye bra om klubben og byen. Det gjorde at jeg gleder meg enda mer til å starte på dette eventyret, sier Mares.

Dette sier Start-trener Sindre Tjelmeland om klubbens nyervervelse:

– Luc er en nederlandsk midtstopper som er flink til å behandle ballen. Han er godt skolert i den delen av spillet. I tillegg er han en bra forsvarsspiller, god med begge bein og en ledertype. Det blir veldig kjekt å se ham.